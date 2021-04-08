羽球／「戴」頭手機報稅 戴資穎擔任宣傳大使

除了習慣的球拍，為財政部擔任報稅大使的「世界球后」戴資穎，這次手上改拿起手機，推廣今年5月報稅季的兩大新措施，包括手機報稅和行動電話認證，「戴」頭方便繳稅。

小戴從年初泰國3站後就在台專心訓練，參賽行程雖受新冠肺炎疫情影響，身影仍處處可見，最近包括運動飲料廣告和健身器材廣告都強力放送；先前她也曾為家鄉擔任最稱職的代言人，為高雄市政府觀光局宣傳港都，這次更「連莊」擔任報稅推廣大使，連兩年為財政部拍攝宣傳影片。

小戴接下來的國際賽行程將從下月25日開打的馬來西亞公開賽開始，接續轉戰新加坡，參加6月1日登場的新加坡公開賽。

馬來西亞公開賽屬於超級750系列賽，總獎金75萬美金；新加坡公開賽是超級500分系列賽，總獎金32萬美金，小戴兩站比賽都有奪冠紀錄。