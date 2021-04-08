快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PGA／名人賽點燃戰火 潘政琮轉播看得到

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
潘政琮備戰名人賽。 擷圖自潘政琮臉書
潘政琮備戰名人賽。 擷圖自潘政琮臉書

總獎金1150萬美元的名人賽今晚點燃戰火，去年首度參賽就獲得第7名佳績的我國旅美好手潘政琮，首輪比賽將從台灣時間今天晚上11點42分出發，博斯運動台將從明天凌晨3點開始直播，有機會看到小潘抓鳥獵鷹美技。

潘政琮憑著2019年美巡賽RBC傳承賽奪冠，去年受邀挑戰奧古斯塔球場，初試啼聲就打出台將參賽最佳的第7名成績，一併改寫個人在四大賽最佳名次。

今年小潘再度挑戰名人賽冠軍專屬的「綠夾克」，前兩輪出發時間都已出爐，第一輪將於今晚深夜登場，第二輪是台灣時間明天晚上8點36分開球。

名人賽星光雲集，現任球王強森（Dustin Johnson）將尋求史上第4位在名人賽衛冕的球員；世界排名第2的湯瑪斯（Justin Thomas）、剛在德州公開賽奪冠的2015年冠軍史皮斯（Jordan Spieth）也瞄準金盃，鎖定高達207萬美金的冠軍獎金。

博斯體育台將從每天凌晨開始轉播名人賽4輪賽事，早上8點進行重播。

潘政琮 史皮斯 湯瑪斯

延伸閱讀

名人賽／「科學家」揮桿速度達220公里 球若擊中人後果不堪設想

PGA／重返名人賽放眼前20名 潘政琮難忘三明治美味

PGA／再戰名人賽 潘政琮目標拚冠

PGA／名人賽倒數開戰 潘政琮、安禾佑相見歡

相關新聞

羽球／「戴」頭手機報稅 戴資穎擔任宣傳大使

除了習慣的球拍，為財政部擔任報稅大使的「世界球后」戴資穎，這次手上改拿起手機，推廣今年5月報稅季的兩大新措施，包括手機報...

游泳／抗癌女泳士再奪一冠 池江璃花子獲第二張奧運參賽門票

日本游泳全國錦標賽暨奧運選拔賽，抗癌女泳士池江璃花子繼周日百米蝶式奪後，取得東京奧運400混合式接力日本代表隊資格之後，於今天下午進行女子100公尺自由式決賽，她再以53秒98奪冠，也因此再入選日本4

PGA／名人賽點燃戰火 潘政琮轉播看得到

總獎金1150萬美元的名人賽今晚點燃戰火，去年首度參賽就獲得第7名佳績的我國旅美好手潘政琮，首輪比賽將從台灣時間今天晚上...

足球／台積電外包工程師 國腳包欣玄再忙也踢

頂著台積電外包工程師光環與高薪，台中藍鯨王牌球員、國腳包欣玄卻無法割捨對足球的熱愛，過著白天上班、晚上自主訓練、假日參賽...

撞球／柯氏三兄弟首辦撞球賽 為了賽事背板傷透腦筋

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際撞球賽事在過去一年幾乎全面停擺的情況下，國手兄弟檔柯秉逸、柯秉中和柯秉漢也陷入無賽可比的狀況，...

法網／確定延一周開戰 地主女將開砲

去年法網因新冠肺炎疫情延期，今年雖沒像去年直接延到秋天，但官方昨天正式宣布，紅土大滿貫開打日將從5月23日延後到5月30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。