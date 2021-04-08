PGA／名人賽點燃戰火 潘政琮轉播看得到

總獎金1150萬美元的名人賽今晚點燃戰火，去年首度參賽就獲得第7名佳績的我國旅美好手潘政琮，首輪比賽將從台灣時間今天晚上11點42分出發，博斯運動台將從明天凌晨3點開始直播，有機會看到小潘抓鳥獵鷹美技。

潘政琮憑著2019年美巡賽RBC傳承賽奪冠，去年受邀挑戰奧古斯塔球場，初試啼聲就打出台將參賽最佳的第7名成績，一併改寫個人在四大賽最佳名次。

今年小潘再度挑戰名人賽冠軍專屬的「綠夾克」，前兩輪出發時間都已出爐，第一輪將於今晚深夜登場，第二輪是台灣時間明天晚上8點36分開球。

名人賽星光雲集，現任球王強森（Dustin Johnson）將尋求史上第4位在名人賽衛冕的球員；世界排名第2的湯瑪斯（Justin Thomas）、剛在德州公開賽奪冠的2015年冠軍史皮斯（Jordan Spieth）也瞄準金盃，鎖定高達207萬美金的冠軍獎金。

博斯體育台將從每天凌晨開始轉播名人賽4輪賽事，早上8點進行重播。