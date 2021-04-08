快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

足球／台積電外包工程師 國腳包欣玄再忙也踢

中央社 / 安台北8日電
包欣玄。 報系資料照
包欣玄。 報系資料照

頂著台積電外包工程師光環與高薪，台中藍鯨王牌球員、國腳包欣玄卻無法割捨對足球的熱愛，過著白天上班、晚上自主訓練、假日參賽忙碌生活，希望新賽季幫球隊拿回失去的冠軍。

2021台灣木蘭足球聯賽10日開踢，今年6隊參賽；中華民國足球協會理事長邱義仁表示，今年聯賽有非常多外籍選手參賽，代表這些選手相信聯賽可給她們發揮空間和舞台，及台灣足球發展越來越蓬勃。

包欣玄是台灣女子足球指標性球員之一，多次入選國家隊，場上實力優秀，連工程師工作也羨煞旁人；工程師薪水是否比踢球多很多？她說 ：「不好說，但兩倍以上是有。」

工程師身分薪水優渥、工時長，有時還須應付加班，包欣玄表示，多半以午休時間在園區慢跑，晚上回家再自主重量訓練。

包欣玄練習時間雖比別人少，但上季共踢進21球，也是聯盟金靴獎得主。

生活過得忙碌，對包欣玄來說卻很精彩；她笑說：「蠻累的，但這是我的興趣，而且無論是工作還是踢球，兩邊都能讓我學到東西。」

除包欣玄，今年加入台中藍鯨的香港女足國家隊門將吳卓蔚說，木蘭聯賽場場轉播，對她來說非常新鮮，且女子選手在香港踢球沒薪水，在台灣才有。

上季花蓮女子足球隊奪冠，終止台中藍鯨2連霸，新球季包欣玄希望保持狀態、不受傷，全力幫球隊重返榮耀；金靴獎倒沒太多執念，「我不會刻意去追求，但也算是一個目標。」

延伸閱讀

足球／木蘭聯賽10日開踢 金靴工程師包欣玄盼助隊奪冠

錄取台積電後答應報到...他被上司慰留反悔了 網曝恐怖後果

文組生搭半導體缺才順風車進台積電 同行稱羨「CP值超高」

足球／原想當伴手禮店員 沖繩男孩意外成天行者隊長

相關新聞

羽球／「戴」頭手機報稅 戴資穎擔任宣傳大使

除了習慣的球拍，為財政部擔任報稅大使的「世界球后」戴資穎，這次手上改拿起手機，推廣今年5月報稅季的兩大新措施，包括手機報...

游泳／抗癌女泳士再奪一冠 池江璃花子獲第二張奧運參賽門票

日本游泳全國錦標賽暨奧運選拔賽，抗癌女泳士池江璃花子繼周日百米蝶式奪後，取得東京奧運400混合式接力日本代表隊資格之後，於今天下午進行女子100公尺自由式決賽，她再以53秒98奪冠，也因此再入選日本4

PGA／名人賽點燃戰火 潘政琮轉播看得到

總獎金1150萬美元的名人賽今晚點燃戰火，去年首度參賽就獲得第7名佳績的我國旅美好手潘政琮，首輪比賽將從台灣時間今天晚上...

足球／台積電外包工程師 國腳包欣玄再忙也踢

頂著台積電外包工程師光環與高薪，台中藍鯨王牌球員、國腳包欣玄卻無法割捨對足球的熱愛，過著白天上班、晚上自主訓練、假日參賽...

撞球／柯氏三兄弟首辦撞球賽 為了賽事背板傷透腦筋

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際撞球賽事在過去一年幾乎全面停擺的情況下，國手兄弟檔柯秉逸、柯秉中和柯秉漢也陷入無賽可比的狀況，...

法網／確定延一周開戰 地主女將開砲

去年法網因新冠肺炎疫情延期，今年雖沒像去年直接延到秋天，但官方昨天正式宣布，紅土大滿貫開打日將從5月23日延後到5月30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。