足球／台積電外包工程師 國腳包欣玄再忙也踢

頂著台積電外包工程師光環與高薪，台中藍鯨王牌球員、國腳包欣玄卻無法割捨對足球的熱愛，過著白天上班、晚上自主訓練、假日參賽忙碌生活，希望新賽季幫球隊拿回失去的冠軍。

2021台灣木蘭足球聯賽10日開踢，今年6隊參賽；中華民國足球協會理事長邱義仁表示，今年聯賽有非常多外籍選手參賽，代表這些選手相信聯賽可給她們發揮空間和舞台，及台灣足球發展越來越蓬勃。

包欣玄是台灣女子足球指標性球員之一，多次入選國家隊，場上實力優秀，連工程師工作也羨煞旁人；工程師薪水是否比踢球多很多？她說 ：「不好說，但兩倍以上是有。」

工程師身分薪水優渥、工時長，有時還須應付加班，包欣玄表示，多半以午休時間在園區慢跑，晚上回家再自主重量訓練。

包欣玄練習時間雖比別人少，但上季共踢進21球，也是聯盟金靴獎得主。

生活過得忙碌，對包欣玄來說卻很精彩；她笑說：「蠻累的，但這是我的興趣，而且無論是工作還是踢球，兩邊都能讓我學到東西。」

除包欣玄，今年加入台中藍鯨的香港女足國家隊門將吳卓蔚說，木蘭聯賽場場轉播，對她來說非常新鮮，且女子選手在香港踢球沒薪水，在台灣才有。

上季花蓮女子足球隊奪冠，終止台中藍鯨2連霸，新球季包欣玄希望保持狀態、不受傷，全力幫球隊重返榮耀；金靴獎倒沒太多執念，「我不會刻意去追求，但也算是一個目標。」