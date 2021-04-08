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撞球／柯氏三兄弟首辦撞球賽 為了賽事背板傷透腦筋

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
柯秉逸（中）、柯秉中（右）、柯秉漢（左）3兄弟將自辦撞球賽「光之塔KO盃」。記者劉肇育／攝影
柯秉逸（中）、柯秉中（右）、柯秉漢（左）3兄弟將自辦撞球賽「光之塔KO盃」。記者劉肇育／攝影

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際撞球賽事在過去一年幾乎全面停擺的情況下，國手兄弟檔柯秉逸、柯秉中和柯秉漢也陷入無賽可比的狀況，不過3人繼去年5月開設Youtube「柯氏撞球」頻道進行撞球技巧教學後，也將在5月19日至22日舉辦「2021光之塔KO盃」，3人屆時也將會下場參賽。

首度嘗試舉辦賽事的柯氏兄弟檔，哥哥柯秉逸表示，3兄弟為了推廣撞球在去年開設Youtube頻道後，這次辦比賽也是抱持著回饋的心態，不過首度跳脫選手身份主辦比賽，也讓3兄弟碰上不少難題，「光是賽事背板的處理就讓我們傷透腦筋，這中間當然也有意見上的不同，但我們真的沒有吵架。」

而在2019年12月登上球王寶座的柯秉中則是自嘲，因為疫情無賽可比的關係，將成為國內近10年在位最久的球王，「不過這次遇到疫情，才覺得真的不能只會打球，也因為辦比賽才知道以前當選手有多幸福，什麼都不用管。」

不過對於日前亞洲撞球總會宣布，撞球將重新在2030年成為多哈亞運正式比賽項目，也讓3兄弟都直言期待能夠站上奧運舞台，不過屆時將40歲的柯秉逸笑說：「我當然希望能打，不過也不一定選得上。」

「光之塔KO盃」總獎金24萬8000元，將在5月19日至22日在台北市內湖亞運撞球館舉行，採取現場報名制、男女混打，在4天預賽中將每天取16人晉級，而為了讓賽事精彩程度提升，將依據選手實力進行讓球制，柯秉逸說：「到時候我們三個都會打，但採取讓球制，我們也不覺得就一定會贏。」

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