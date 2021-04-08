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法網／確定延一周開戰 地主女將開砲
去年法網因新冠肺炎疫情延期，今年雖沒像去年直接延到秋天，但官方昨天正式宣布，紅土大滿貫開打日將從5月23日延後到5月30日，「牽一髮動全身」的決定引發正反兩極評論，地主女將柯妮特(Alize Cornet)，轟這像決定「像場災難」。
去年溫布頓因疫情直接取消，法網則是延期到9月底舉行，今年新冠疫情未趨緩下，已結束的澳網是比原訂時間延後兩周開戰，法網也確定變更時程，大會聲明表示，延後一周是希望讓愈多球迷可以在安全環境下入場觀戰。
法網後緊接著草地賽程，延期一周舉行，代表選手僅剩2周可以準備6月28日到7月11日登場的溫布頓，另有3場ATP和WTA賽事遭影響，地主女將柯妮特直接表達不滿，她說：「我們的體育部門是個災難，這是很自私的決定，因為行程表都會因延期受影響，我了解對比賽並非容易的事，但必須為選手和行程去著想。」
ATP和WTA在法網延期聲明後已表示，將針對紅土大滿貫延後造成的影響進行全方面協商；英國草地網球協會也表示，草地賽程勢必會被牽動，是否需要改變時程表也有待討論。
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