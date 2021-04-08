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國際體育事務知能校園宣講 今台北護理健康大學出發

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華奧林匹克委員會辦理的「國際體育事務知能校園宣講」今天從台北護理健康大學出發。圖／中華奧會提供
中華奧林匹克委員會辦理的「國際體育事務知能校園宣講」今天從台北護理健康大學出發。圖／中華奧會提供

中華奧林匹克委員會辦理「國際體育事務知能校園宣講」，首站於今天從國立台北護理健康大學出發，邀請到曾任世界跆拳道聯盟裁判委員會委員，現任中華民國跆拳道協會秘書長戴淑華到校宣講，藉由分享自身曾是運動員背景身分，一步一腳印踏入運動防護、國際裁判及國際事務領域經驗，期許能更多學子投身國際體育工作行列，一同協助各體育運動團體推展國際體育業務。

教育部體育署委託中華奧林匹克委員會辦理「國際體育事務知能校園宣講」，至今已邁入第4個年頭，目前已巡迴全台超過30所大專校院系所，深獲各校師生肯定與讚許。今年4月起續邀請國內學者專家前往校園，一同推廣國際體育相關知能，分享國際體壇實務案例，開拓學生國際視野。

今年校園宣講首場於今天在國立台北護理健康大學運動保健系館舉行，首場邀請到中華民國跆拳道協會秘書長戴淑華分享自身參與國際體育事務經驗，如隨隊支援奧運、亞運及世大運等賽會，爭取國際組織職務，以及在台辦理國際賽會等經驗。

本次活動吸引超過40名師生到場聆聽，其中出席學生發言踴躍，場面氣氛相當活潑熱絡，在這2小時的豐富內容，帶給青年學子滿滿的收穫，對於國際體育事務內涵與實作有更進一步的瞭解，期盼本次宣講能吸引更多優秀人才成為國際體育事務生力軍。

另外，深受各界期待的「國際體育事務人才培訓營」，目前正緊鑼密鼓籌劃中，今年將採分流培訓結合混成教學方式，針對新、 複訓學員給予不同的課程內容，其中新訓訂於5月29日至6月6日連續兩個周六、日辦理，而複訓學員在6月19日舉行。屆時相關消息或報名資訊，將公布於中華奧林匹克委員會官方網站（https://www.tpenoc.net/），敬請各位拭目以待。

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