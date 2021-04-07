羽球／第三屆明星憂拜盃 藝人展現球技

在羽球界「優霸盃」這個大賽應該是眾所皆知，但大家有聽過近幾年新崛起的「憂敗盃」嗎？

第三屆明星羽球隊憂敗盃今天在汐止劍新羽球館熱鬧登場，原來台灣羽球運動的盛行也在演藝圈掀起一股風潮，許多藝人在忙碌的工作之餘紛紛加入羽球運動的行列，不但每週固定互相邀約練球，有幾位打上癮的藝人甚至一週打四次以上。

明星羽球隊憂敗盃由羽球教練廖勛威和藝人周宜霈(大牙)這對夫妻發起，兩位不但在羽球場上結緣，也在羽球場上找到人生的另一半，更因為夫妻倆都喜愛打球，婚後更號召許多藝人朋友一起加入羽球運動的行列，平時在螢光幕前的這些藝人到比賽場上，完全拋棄明星架子和形象，卯足全力盡情揮汗和對手廝殺較量。

今年參與「憂敗盃」的藝人選手共有24位，除了廖勛威教練和大牙這對夫妻外，還有李易/六月及張兆志/許允樂三對夫妻組。李李仁也說他和陶晶瑩接觸羽球已經超過十年，一開始覺得羽球是女孩子的運動，開始打後才發現不但激烈，而且趣味性及高，自己一打後就上癮，幾年前還特別飛去香港，就為了幫戴資穎和周天成等台灣選手加油。馮秉軒(餅乾)是大家公認在明星隊中最強的藝人，他對羽球的狂熱甚至把自己當作選手看待，私下和台灣選手交情也很好，常邀約台灣羽球男雙一哥王齊麟/李洋及一些羽球專業選手一起打球切磋，請他們指導。

馬來西亞籍的藝人戴祖雄表示:在馬來西亞羽球是國球，加上李宗偉的影響，幾乎所有馬來西亞人都愛羽球。同樣是馬來西亞籍藝人李博翔，除了長相酷似台灣羽球型男楊博涵外，兩位也是因為在羽球場上相識而變成好朋友。歌手林俊逸則表示因為媽媽也愛打球，所以從小就會跟著去球場玩，但因為唸的學校都沒有羽球校隊，所以只能把打球當興趣，現在有明星隊的組成，更可以讓他每週有固定的地方和朋友一起球敘。

台灣本土劇一哥謝承均(仔哥)也說:平時藝人的工作都很忙碌，打羽球不但可以減壓，強度也很夠，不但全身都能動到，比賽起來也很刺激，更可以和不同圈子的朋友們以球會友。謝坤達也是運動高手，他和小戴打球的影片大家應該都印象深刻。陳亮哲和蔡昌憲本身就喜愛運動，他們說透過憂敗盃的舉辦，讓大家更努力去撥出時間來練習，體力自然就能提升，而且激發起大家想贏的鬥志，大家都很期待這個賽事能持續舉辦。除了男藝人和夫妻檔外，美魔女林美貞、高挑美女劉璇和性感美女柯以柔也都有參賽，讓今天的羽球場上星光閃閃、眾星雲集。

主辦人廖勛威教練和大牙都表示，雖然只有二十多人的比賽，但其實很不容易，主要是藝人的工作行程無法提前確定，有的人會臨時取消報名，練習時也很難全員到齊，在安排搭檔和對手時也必需考慮到大家的程度以免有失比賽的競爭性和趣味性，但最重要的目的是希望將羽球運動推廣到演藝圈，讓更多人知道打羽球的好處，能開心的和我們一起加入打羽球的行列！

藝人們集合打羽球。 主辦單位提供

廖勛威教練與坤達(右)。 主辦單位提供

藝人們集合打羽球。 主辦單位提供

藝人們集合打羽球。 主辦單位提供

謝承均、廖勛威教練、李李仁。(左起) 主辦單位提供

藝人李李仁。 主辦單位提供