田徑跨足射擊成金牌教練 陳弘振載選手練習無怨悔

從田徑跨足射擊教練，陳弘振長期載新北光復高中（國中部）選手往返林口高中練習，老婆不捨想勸退，而選手在全中運摘金成為陳弘振前進動力，並更換七人座汽車，盼培育更多選手。

田徑選手出身的陳弘振，過去為3000公尺障礙賽的選手，師承「超馬推手」潘瑞根，退役後從一開始帶田徑隊，6年前促成光復高中（國中部）射擊隊成立。

「就只是拿把槍，當兵也曾打過。」陳弘振一開始覺得射擊很簡單，經過長時間觀察才發現不是想像中的容易，「就覺得這個項目跟田徑比不簡單，不是我只要跑贏就好，是每一發都在斤斤計較」。

陳弘振從一開始選才鎖定運動神經發達的選手，但後來改從學校體育課挑選心理素質高的學生，並強調專注力，他說：「射擊時心理層面高過身體素質，8名選手比賽時站一排，打完24發子彈，能晉級決賽選手的心理素質要很高，曾看到選手壓力太大哭著下來」。

陳弘振表示，射擊選手需要心思細膩和抗壓性，他觀察選手其實在學科表現也不錯，以射擊隊成員之一黃于庭為例，不但學科表現維持一定水準，今年競選全校模範生，票數還是第2名。

從國小5年級就立下志向當警察的黃于庭，爸爸曾是手球選手，媽媽則是音樂老師，國小曾參加管樂社的她，國中改練射擊，因昔日的音樂底子，反而讓她射擊時更容易進入狀況。

由於光復高中（國中部）並無靶場，陳弘振學期間自發性每天放學載著選手往返林口高中靶場，來回車程至少2小時起跳，今年邁入第7年，看在老婆眼裡也相當不捨，曾盼他不要再帶隊。

看著光復射擊隊從108年全國中等學校運動會起連續3年都摘下金牌，今年代表隊成員陳湘雯、黃于庭、陳妍卉在國中女子空氣步槍團體組、個人組，更拿下2金、1銅，好不容易射出成績、成為學校特色之一，也讓他與有榮焉，更不想要輕言放棄。

「過去一台車只能載4名選手，即使有人狀況不好，也無法替補，硬上也要上。」陳弘振去年換了一台七人座汽車，「本來只能練4個，換車後可以載6人，有人狀況不好，可以替補上去」。

為減少選手、教練舟車勞頓以及留住選手，校長吳宗珉表示，光復高中已向體育署和新北市教育局爭取經費近新台幣2000萬元，預計年底或明年初經費到位後就可開始建置靶場，未來將擴大培育手槍項目選手。