快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑跨足射擊成金牌教練 陳弘振載選手練習無怨悔

中央社 / 新北7日電
新北市光復高中（國中部）射擊隊在教練陳弘振（左起）帶領下，成員陳湘雯、陳妍卉、黃于庭於110年全中運國中女子空氣步槍團體組、個人組奪2金1銅佳績。中央社
新北市光復高中（國中部）射擊隊在教練陳弘振（左起）帶領下，成員陳湘雯、陳妍卉、黃于庭於110年全中運國中女子空氣步槍團體組、個人組奪2金1銅佳績。中央社

田徑跨足射擊教練，陳弘振長期載新北光復高中（國中部）選手往返林口高中練習，老婆不捨想勸退，而選手在全中運摘金成為陳弘振前進動力，並更換七人座汽車，盼培育更多選手。

田徑選手出身的陳弘振，過去為3000公尺障礙賽的選手，師承「超馬推手」潘瑞根，退役後從一開始帶田徑隊，6年前促成光復高中（國中部）射擊隊成立。

「就只是拿把槍，當兵也曾打過。」陳弘振一開始覺得射擊很簡單，經過長時間觀察才發現不是想像中的容易，「就覺得這個項目跟田徑比不簡單，不是我只要跑贏就好，是每一發都在斤斤計較」。

陳弘振從一開始選才鎖定運動神經發達的選手，但後來改從學校體育課挑選心理素質高的學生，並強調專注力，他說：「射擊時心理層面高過身體素質，8名選手比賽時站一排，打完24發子彈，能晉級決賽選手的心理素質要很高，曾看到選手壓力太大哭著下來」。

陳弘振表示，射擊選手需要心思細膩和抗壓性，他觀察選手其實在學科表現也不錯，以射擊隊成員之一黃于庭為例，不但學科表現維持一定水準，今年競選全校模範生，票數還是第2名。

從國小5年級就立下志向當警察的黃于庭，爸爸曾是手球選手，媽媽則是音樂老師，國小曾參加管樂社的她，國中改練射擊，因昔日的音樂底子，反而讓她射擊時更容易進入狀況。

由於光復高中（國中部）並無靶場，陳弘振學期間自發性每天放學載著選手往返林口高中靶場，來回車程至少2小時起跳，今年邁入第7年，看在老婆眼裡也相當不捨，曾盼他不要再帶隊。

看著光復射擊隊從108年全國中等學校運動會起連續3年都摘下金牌，今年代表隊成員陳湘雯、黃于庭、陳妍卉在國中女子空氣步槍團體組、個人組，更拿下2金、1銅，好不容易射出成績、成為學校特色之一，也讓他與有榮焉，更不想要輕言放棄。

「過去一台車只能載4名選手，即使有人狀況不好，也無法替補，硬上也要上。」陳弘振去年換了一台七人座汽車，「本來只能練4個，換車後可以載6人，有人狀況不好，可以替補上去」。

為減少選手、教練舟車勞頓以及留住選手，校長吳宗珉表示，光復高中已向體育署和新北市教育局爭取經費近新台幣2000萬元，預計年底或明年初經費到位後就可開始建置靶場，未來將擴大培育手槍項目選手。

田徑 全中運

延伸閱讀

田徑／前鏈球名將室伏廣治傳罹癌 震驚日本體壇

田徑／前鏈球名將室伏廣治傳罹癌 震驚日本體壇

田徑／體大兄妹檔在太魯閣號事故罹難 全國田協致哀

田徑／體大兄妹檔在太魯閣號事故罹難 全國田協致哀

相關新聞

疑把油門當剎車！老虎伍茲車禍原因出爐 飆速140公里過彎失控

美國高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods）2月23日車禍重傷。警方今天公布調查結果，當時車輛時速高達140公里，過...

田徑跨足射擊 陳弘振變身金牌教練

光復高中射擊隊在今年全中運以最迷你的4人編制囊括國中組2金、1銅佳績，背後推手是過去為田徑3000公尺障礙選手的教練陳弘...

足球／展逸天行者 進軍企足

展逸天行者足球隊與台北市立大學簽訂產學合作，昨天正式成軍，並宣布年度口號為「Take Flight」，11日也將迎接在企...

抵制北京冬奧？ 美：將與盟友討論

美國國務院發言人普萊斯六日在例行記者會被問到是否會和盟友聯合抵制明年北京冬季奧運會，他說，美國當然希望與盟友討論此事，協...

東奧／以疫情為由 北韓宣布退出

北韓六日宣布不參加七月舉行的東京奧運，表示考量新冠肺炎疫情，站在保護選手的立場做出這項決定。這讓北韓成為第一個因憂心疫情...

羽球／「戴」頭手機報稅 戴資穎擔任宣傳大使

除了習慣的球拍，為財政部擔任報稅大使的「世界球后」戴資穎，這次手上改拿起手機，推廣今年5月報稅季的兩大新措施，包括手機報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。