名人賽／「科學家」揮桿速度達220公里 球若擊中人後果不堪設想

有物理學學士頭銜被稱為是高球界「科學家」，去年美國高球公開賽冠軍得主，現年27歲的德尚博(Bryson DeChambeau)又有驚人之舉，在備戰本周名人賽時，他在練球時展現「火箭式」揮桿開球，視頻一出，令人震驚，老將維傑辛(Vijay Singh)在一旁也看得傻眼，但他卻打趣在推特說，「告訴他，他揮桿還不夠快！」

We are all Vijay Singh watching Bryson DeChambeau on the practice range. pic.twitter.com/PXkM3ks4NO — Justus Cleveland (@JustusCleveland) April 5, 2021

負責轉播球評大叫指出，德尚博揮桿速度應該達到140英里(224公里)，球速也達到211英里(338公里)。

如果這球擊中人的話，後果可是不堪設想。

德尚博上個月，在灣丘球場第六洞藉由計算最佳路線及搭配自己打擊力道，在PGA阿諾帕瑪高球邀請賽逆轉奪冠，當時技驚所有人。相關報導：PGA／就是不按常理打球 「科學家」竟算計成功逆襲名將奪冠

今年美國高球名人賽於台北時間8日晚間開打，各方都在注意德尚博驚人的開球表現。