足球／華南銀企甲11日開踢 台鋼回交主獎盃放眼二連霸

2021華南銀行台灣企業甲級足球聯賽，今天於華南銀行國際會議中心辦理開賽記者會，展示年度宣傳影片，由台北展逸天行者隊球員封錦祥執導演筒拍攝，展現選手除了在擅長的足球場上，其他領域上也有相當的著墨。

南市台鋼也由隊長吳俊青將聯賽主獎盃正式回歸，交與中華足協理事長邱義仁手中，意味2021年賽季將由8支球隊共同較勁爭取最高榮耀，分別為上屆冠軍南市台鋼、台灣電力、台中FUTURO、北市大同、航源FC、璉紅台體，保級成功並獲得冠名贊助的台北展逸天行者（原台北紅獅），以及從乙級聯賽出發挑戰甲級的台灣中油，共同爭奪最後冠軍獎盃。

今天各隊選手也分享賽季目標與心得，南市台鋼隊長吳俊青表示，拍宣傳影片比踢球還困難，這一季希望透過足球帶給大家力量，會盡力把每一場比賽踢好，陣中門神潘文傑則霸氣表示，目標依舊是金手套獎以及幫助球隊二連霸。

聯賽將從11日開始進行3個循環賽事，今年賽程安排較往年緊湊，除了維持以往在周日4地開踢的原則，因應南市台鋼將代表台灣參加在香港舉辦的AFC CUP、中華男足代表隊6月份進行三場世界盃資格賽，以及10月國內全運會的舉行，在周三也會進行2地4場比賽，讓聯賽能夠維持3循環的賽制。

今年聯賽將由博斯體育進行主要轉播，全賽事將在CTFA TV進行網路直播，部分場次則會在博斯體育2台同步轉播。