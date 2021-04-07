快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／華南銀企甲11日開踢 台鋼回交主獎盃放眼二連霸

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2021華南銀行台灣企業甲級足球聯賽將於11日開踢。圖／中華足協提供
2021華南銀行台灣企業甲級足球聯賽將於11日開踢。圖／中華足協提供

2021華南銀行台灣企業甲級足球聯賽，今天於華南銀行國際會議中心辦理開賽記者會，展示年度宣傳影片，由台北展逸天行者隊球員封錦祥執導演筒拍攝，展現選手除了在擅長的足球場上，其他領域上也有相當的著墨。

南市台鋼也由隊長吳俊青將聯賽主獎盃正式回歸，交與中華足協理事長邱義仁手中，意味2021年賽季將由8支球隊共同較勁爭取最高榮耀，分別為上屆冠軍南市台鋼、台灣電力、台中FUTURO、北市大同、航源FC、璉紅台體，保級成功並獲得冠名贊助的台北展逸天行者（原台北紅獅），以及從乙級聯賽出發挑戰甲級的台灣中油，共同爭奪最後冠軍獎盃。

今天各隊選手也分享賽季目標與心得，南市台鋼隊長吳俊青表示，拍宣傳影片比踢球還困難，這一季希望透過足球帶給大家力量，會盡力把每一場比賽踢好，陣中門神潘文傑則霸氣表示，目標依舊是金手套獎以及幫助球隊二連霸。

聯賽將從11日開始進行3個循環賽事，今年賽程安排較往年緊湊，除了維持以往在周日4地開踢的原則，因應南市台鋼將代表台灣參加在香港舉辦的AFC CUP、中華男足代表隊6月份進行三場世界盃資格賽，以及10月國內全運會的舉行，在周三也會進行2地4場比賽，讓聯賽能夠維持3循環的賽制。

今年聯賽將由博斯體育進行主要轉播，全賽事將在CTFA TV進行網路直播，部分場次則會在博斯體育2台同步轉播。

全運會 中華足協

延伸閱讀

足球／展逸天行者 進軍企足

大亞訂單 看到下半年

足球／原想當伴手禮店員 沖繩男孩意外成天行者隊長

足球／展逸天行者11日迎成軍首戰 盼1年內建構9梯隊

相關新聞

疑把油門當剎車！老虎伍茲車禍原因出爐 飆速140公里過彎失控

美國高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods）2月23日車禍重傷。警方今天公布調查結果，當時車輛時速高達140公里，過...

田徑跨足射擊 陳弘振變身金牌教練

光復高中射擊隊在今年全中運以最迷你的4人編制囊括國中組2金、1銅佳績，背後推手是過去為田徑3000公尺障礙選手的教練陳弘...

足球／展逸天行者 進軍企足

展逸天行者足球隊與台北市立大學簽訂產學合作，昨天正式成軍，並宣布年度口號為「Take Flight」，11日也將迎接在企...

抵制北京冬奧？ 美：將與盟友討論

美國國務院發言人普萊斯六日在例行記者會被問到是否會和盟友聯合抵制明年北京冬季奧運會，他說，美國當然希望與盟友討論此事，協...

東奧／以疫情為由 北韓宣布退出

北韓六日宣布不參加七月舉行的東京奧運，表示考量新冠肺炎疫情，站在保護選手的立場做出這項決定。這讓北韓成為第一個因憂心疫情...

羽球／「戴」頭手機報稅 戴資穎擔任宣傳大使

除了習慣的球拍，為財政部擔任報稅大使的「世界球后」戴資穎，這次手上改拿起手機，推廣今年5月報稅季的兩大新措施，包括手機報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。