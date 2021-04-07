快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／前鏈球名將室伏廣治傳罹癌 震驚日本體壇

聯合新聞網 / 綜合報導
日本鏈球名將室伏廣治傳出罹癌。 美聯社
日本鏈球名將室伏廣治傳出罹癌。 美聯社

著名日本前鏈球名將，2004年奧運田徑男子鏈球金牌得主，現年46歲擔任日本體育廳長官室伏廣治，傳出正在接受腦淋巴癌(罕見疾病)的治療，消息一出引起日本體育界震驚，但他稱並不會影響到東京奧運相關準備工作。

室伏廣治於去年9月，接替任期屆滿卸任的首任體育廳長官鈴木大地，成為日本體育行政最高長官，目前整個日本國內選手參與東京奧運準備工作，都是由他來負責。

室伏廣治是在去年就被確診罹患腦淋巴癌，已經接受了手術治療。本月將再接受幹細胞移植。不過，今日才曝光這件事。

室伏廣治在體育廳發表聲明中說，「我已經做出了努力，到目前為止我的工作還沒有受到影響，我將與有關各方共同努力，全力準備東京奧運會及帕運會。」

室伏廣治為室伏重信之子，兩人在國際田徑界享有盛名。2012年倫敦奧運，室伏廣治與台灣跆拳道好手朱木炎一起參加IOC(國際奧會)運動委員會委員競選，結果兩人均因故失格，在當時引起發各界議論。

日本 東京奧運 體育 癌症 淋巴

相關新聞

疑把油門當剎車！老虎伍茲車禍原因出爐 飆速140公里過彎失控

美國高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods）2月23日車禍重傷。警方今天公布調查結果，當時車輛時速高達140公里，過...

田徑跨足射擊 陳弘振變身金牌教練

光復高中射擊隊在今年全中運以最迷你的4人編制囊括國中組2金、1銅佳績，背後推手是過去為田徑3000公尺障礙選手的教練陳弘...

足球／展逸天行者 進軍企足

展逸天行者足球隊與台北市立大學簽訂產學合作，昨天正式成軍，並宣布年度口號為「Take Flight」，11日也將迎接在企...

抵制北京冬奧？ 美：將與盟友討論

美國國務院發言人普萊斯六日在例行記者會被問到是否會和盟友聯合抵制明年北京冬季奧運會，他說，美國當然希望與盟友討論此事，協...

東奧／以疫情為由 北韓宣布退出

北韓六日宣布不參加七月舉行的東京奧運，表示考量新冠肺炎疫情，站在保護選手的立場做出這項決定。這讓北韓成為第一個因憂心疫情...

羽球／「戴」頭手機報稅 戴資穎擔任宣傳大使

除了習慣的球拍，為財政部擔任報稅大使的「世界球后」戴資穎，這次手上改拿起手機，推廣今年5月報稅季的兩大新措施，包括手機報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。