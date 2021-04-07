田徑／前鏈球名將室伏廣治傳罹癌 震驚日本體壇

著名日本前鏈球名將，2004年奧運田徑男子鏈球金牌得主，現年46歲擔任日本體育廳長官室伏廣治，傳出正在接受腦淋巴癌(罕見疾病)的治療，消息一出引起日本體育界震驚，但他稱並不會影響到東京奧運相關準備工作。

室伏廣治於去年9月，接替任期屆滿卸任的首任體育廳長官鈴木大地，成為日本體育行政最高長官，目前整個日本國內選手參與東京奧運準備工作，都是由他來負責。

室伏廣治是在去年就被確診罹患腦淋巴癌，已經接受了手術治療。本月將再接受幹細胞移植。不過，今日才曝光這件事。

室伏廣治在體育廳發表聲明中說，「我已經做出了努力，到目前為止我的工作還沒有受到影響，我將與有關各方共同努力，全力準備東京奧運會及帕運會。」

室伏廣治為室伏重信之子，兩人在國際田徑界享有盛名。2012年倫敦奧運，室伏廣治與台灣跆拳道好手朱木炎一起參加IOC(國際奧會)運動委員會委員競選，結果兩人均因故失格，在當時引起發各界議論。