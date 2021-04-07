網球／世界第7女將穿比基尼秀魔鬼身材 網友暴動：性感炸彈

世界女單排名第7的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），日前結束美國邁阿密大師賽的賽程，本季因疫情影響導致比賽緊湊，舟車勞頓的莎芭蓮卡也在歸國後，選擇到溫泉旅館放鬆，也大方秀出模特兒等級的好身材，令球迷大飽眼福。

現年22歲的莎芭蓮卡不僅球技頂尖，外貌出眾的她更有令人稱羨的好身材，而今日莎芭蓮卡也不避諱秀出身穿比基尼照，身高182公分配上修長美腿，加上凹凸有致的魔鬼身材，不到1天吸引超過1萬8000名粉絲按讚，有人留言，「性感炸彈」、「不管場內和場外都是最美麗的！」、「性感的萬人迷」。

莎芭蓮卡在日前的邁阿密女單賽，8強遭到最後的冠軍芭蒂（Ashleigh Barty）擊敗，而在女雙排名高居第一的莎芭蓮卡，與梅騰絲（Elise Mertens）搭檔卻在第一輪落敗，也讓謝淑薇因此重回女雙后座。巧合的是，由於前搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）待產中，謝淑薇也改為與梅騰絲合作，也是兩人首次搭檔。