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柔道／東奧可能碰頭 楊勇緯對戰里約奧運銅牌選手有收穫

中央社 / 台北7日電
台灣奧運柔道培訓隊選手楊勇緯（左）1日參加安塔利亞大滿貫賽，在男子60公斤級勇奪銅牌，賽後與教練劉文等（右）共享奪牌喜悅。（劉文等提供） 中央社
台灣奧運柔道培訓隊選手楊勇緯（左）1日參加安塔利亞大滿貫賽，在男子60公斤級勇奪銅牌，賽後與教練劉文等（右）共享奪牌喜悅。（劉文等提供） 中央社

台灣柔道好手楊勇緯昨天在亞洲及大洋洲錦標賽60公斤級決賽輸給2016年里約奧運銅牌的高藤直壽，但他認為，能在奧運前先交手是好事，相信兩人最終還是會在東京奧運場上碰頭。

楊勇緯目前東京奧運積分排名暫居第8，根據規定，柔道各量級積分排名前18名的選手，將取得奧運資格，為爭取奧運積分以及種子序，他繼1月柔道卡達大師賽男子60公斤級摘銀後，3月底再度踏上征途，4月連續2週參加安塔利亞大滿貫賽、亞洲及大洋洲錦標賽都有收穫，各進帳1銅、1銀。

談到昨天在吉爾吉斯舉行的亞大錦標賽男子60公斤級決賽，不敵世界排名高居第4、2016年里約奧運銅牌的日本名將高藤直壽，將金牌拱手讓人，楊勇緯選擇正面看待結果。

能在東京奧運前與高藤直壽對戰，楊勇緯認為是好事，「因為最終我相信奧運場上還是會遇到，所以藉由這次比賽，再來檢視自己」。

久未連續出賽，楊勇緯坦言，連兩站比賽會比較辛苦一點，但他這次有不同的體悟和收穫，瞭解到遇到不同狀況，應該要用什麼心態處理。

楊勇緯預計11日返台，至於接下來參賽計畫，他表示，後續回台後，會再跟教練討論。

楊勇緯 東京奧運

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