PGA／重返名人賽放眼前20名 潘政琮難忘三明治美味

去年11月我國高球好手潘政琮在PGA名人賽拿下並列第7名，創下我國選手在此賽事的最佳成績，而本周潘政琮回到奧古斯塔球場再度向名人賽叩關，希望力拚連兩年拿下佳績，不過不僅參加名人賽對於潘政琮充滿吸引力，他也直言迫不及待享受賽事著名的三明治。

潘政琮去年4天打出70桿、66桿、74桿和68桿，總成績為低於標準桿10桿的278桿，這確保了他能在今年重返這項著名的賽事，對於他來說，這也是激動人心的一周，並認為已故的父親對他的崛起起到了重要作用。

潘政琮說：「回來，是最好的獎勵，因為你努力打了4天，知道幾個月後我會回來，那真的很特別。孩提時代的我，夢想著有一天能去那裡。我顯然希望爸爸還在這個世界上看著我。在我完成4輪比賽後，哥哥給我發了簡訊，因為這一周對他來說也是很激動的一周，因為我們一起看著它長大。對我們家來說，這是特殊的一周。」

潘政琮也不諱言，去年的好成績與聘用當地的桿弟有所關聯，今年也將會把目標設定在前20名，「我最期待的是高爾夫球場本身，雖然它很難，但它很特別。我的推桿相當不錯，部分原因是我聘請了一位當地的球童里德（Derrick Redd）。去年的並列第七是一個很大的鼓勵。我把今年的目標定為前20名，我知道會有壓力。」

不過除了名人賽的吸引力外，去年就曾在名人賽期間開箱賽事三明治的潘政琮，也直言迫不及待再一次品嚐美食，「我迫不及待地想回到那裡去吃東西，我們去年的晚餐嘗試了美妙的菲力牛排，我喜歡皮門托乳酪三明治和雞蛋三明治。我想我嘗試了他們準備的所有三明治。」