柔道／亞大錦標賽 楊勇緯摘銀

台灣柔道好手楊勇緯今天在亞洲及大洋洲錦標賽男子60公斤級決賽，儘管不敵2016年里約奧運銅牌、日本選手高藤直壽，以銀牌作收，但今年狀況不錯，連3站賽事都有獎牌進帳。

楊勇緯今年1月柔道卡達大師賽男子60公斤級摘銀，締造個人生涯大師賽新猷，為爭取奧運積分，楊勇緯3月底再度出征，先是於4月1日至3日在土耳其舉行的安塔利亞大滿貫賽鍍銅，本週轉戰吉爾吉斯，參加亞洲及大洋洲錦標賽，再添一面銀牌入袋。

楊勇緯這次與哥哥楊俊霆一同參加亞洲及大洋洲錦標賽男子60公斤級，分屬B、C組，楊勇緯一路過關斬將挺進決賽，哥哥則在次輪輸給2016年里約奧運男子60公斤級銅牌、日本柔道選手高藤直壽。

楊勇緯決賽與目前世界排名高居第4的高藤直壽狹路相逢，兩人去年2月德國杜賽道夫柔道大滿貫賽男子60公斤級決賽原有機會對決，但楊勇緯後來因傷退賽。

雙方今天再度在決賽碰頭，儘管楊勇緯過程中多次嘗試用固定技壓制，但仍無法順利搶下分數，最終敗下陣來，拿下銀牌。

根據規定，柔道各量級積分排名前18名的選手，將取得奧運資格，楊勇緯暫居第8，在安全名單內，而他這次出國連2站賽事都有積分進帳，也離東京奧運更進一步，楊勇緯在結束連2週賽事後，接下來將返台備戰。