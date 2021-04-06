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23歲單臂摩托車手成勵志典範 不幸因比賽跌倒遭撞死
據英國「太陽報」，年僅23歲的阿根廷單臂摩托車手札帕塔(Alberto'Wey'Zapata)，在一場阿根廷舉行的摩托車賽中，由於意外倒地，隨後遭到後車追撞致死，令人為之惋惜。
札帕塔是在去年11月發生了一場嚴重車禍意外，導致他失去左手臂，但他並沒有放棄摩托車賽車生涯，經過努力復健，練就單手騎車，而繼續參加越野比賽，成為殘疾人士典範。
不過，雖躲過去年那場車禍死劫，但為時不到5個月，他這次沒能逃過「死神」再度找上他。
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