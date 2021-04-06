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PGA／再戰名人賽 潘政琮目標拚冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
潘政琮(右)備戰名人賽。 擷圖自潘政琮臉書
潘政琮(右)備戰名人賽。 擷圖自潘政琮臉書

去年首度參加名人賽，我國旅美高球好手潘政琮就獲得台將史上最佳的第7名成績，本周重回奧古斯塔球場，他透露目標，前兩輪希望維持前20名，第三輪或第四輪擠身領先群，若能穿上冠軍專屬的「綠夾克」自然再好不過。

名人賽去年受新冠肺炎疫情影響，從4月延期到11月才登場，今年賽程維持4月進行，賽程8日開戰，總獎金1150萬美金，冠軍可獨享207萬美金獎金。

潘政琮已抵達奧古斯塔球場，今天除分享球場練球照，也接受賽前訪問，他提到去年第一次參賽，沒有太多期待，但周末的好表現讓他獲得第7名，一併拿到今年資格，「對我來講是非常大的鼓舞，也覺得自己能力上的進步有表現出來，對信心是很大的加分。」

小潘說，名人賽的好成績，是自己職業生涯很大的里程碑，「從中我也學到打出哪些好球、哪些壞球、哪些可以進步。」

面對今年賽事，小潘透露，奧古斯場的球場十分刁鑽，開球需要一些技術球，早從前兩個月就開始做準備，「每場比賽我都希望先把自己節奏更好，前兩天以前20名為目標，第三天第四天有機會再爬進去領先群，甚至有機會奪冠。」

潘政琮

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