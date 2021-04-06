全中運／北港朝天宮加持 聖火隊明起雲林開跑

110年全國中等學校運動會落腳雲林，聖火引燃儀式結合雲林地方特色，兼具科技、宗教與藝術元素，今天上午由雲林縣縣長張麗善到香火鼎盛的北港朝天宮祈求接引母火，傍晚由教育部體育署主任秘書葉丁鵬與張麗善，在雲林布袋戲館前廣場共同引燃聖火，隨後交由崇德國中聖火隊持聖火，明天起展開全台8天的聖火傳遞行程。

110年全中運共舉辦21類運動，今天聖火引燃儀式開場表演由雲林在地的優質團隊口湖國中扯鈴社、雲火INFERNO火舞團、雲啟武育武術隊展現體育運動的力與美，葉丁鵬特別感謝雲林縣政府承辦本屆全中運，讓全國年輕選手可以盡情展現平日的訓練成果。

引燃儀式的最高潮由大會執行委員會主任委員張麗善、葉丁鵬等偕同雲林致力保存發展的布袋戲coser，使用LED科技氣柱槍點燃110年全中運母火盆，開啟全中運的全台聖火傳遞旅程；儀式結束後，張麗善搭乘110全中運宣傳車輛引領聖火隊踩街，邀請全雲林鄉親一同來熱鬧。

聖火車隊一路從布袋戲館沿著中山路行至虎尾鐵橋，張麗善接受鄉親的祝福，期盼110全中運一切順利，同時歡迎全台民眾一起到雲林感染「雲林上場，精采飛揚」的運動氛圍