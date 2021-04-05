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網球／邁阿密網賽 波蘭好手胡爾卡奇奪ATP大師賽首冠

中央社 / 邁阿密4日綜合外電報導
Hubert Hurkacz。 美聯社
Hubert Hurkacz。 美聯社

波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）今天直落二拍下義大利小將辛納（Jannik Sinner），在邁阿密網球公開賽封王，也贏得生涯首座ATP名人賽男單冠軍。

法新社報導，第26種子胡爾卡奇一路過關斬將，打贏4位排名高於他的選手挺進決賽，最後花了1小時43分鐘，以7比6、6比4在硬石體育場（Hard Rock Stadium）贏球。

辛納今天敗在非受迫性失誤，來自波蘭弗羅茨瓦夫（Wroclaw）、24歲的胡爾卡奇則贏得實至名歸。這也是胡爾卡奇本季第2座冠軍。

胡爾卡奇說：「感覺好不真實，很高興我今天打了一場好比賽。辛納是位很棒的對手，我非常自豪能擊敗他。」波蘭總統杜達（Andrzej Duda）也向胡爾卡奇致賀。

胡爾卡奇希望今天的封王能開啟日後更多的勝利，「這給我更多動力，讓我對自己更有信心，覺得自己可以贏得一座真正的大賽冠軍。這激勵我成為更好的球員，要贏得更多比賽」。

辛納則懊惱自己沒能把握納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）、費德瑞（RogerFederer）網壇「三巨頭」沒參賽的優勢，以奪冠為這場賽事劃下完美句點。

辛納賽後說：「今天很難熬，因為在這裡輸掉了決賽，我不是很好受。我帶著必勝的決心來到這裡，因為我知道拉法（納達爾）、羅傑（費德瑞）、諾瓦（喬科維奇）都沒來，我想這對很多選手都是個好機會。」

辛納今天熱機太慢，第一個發球局就被胡爾卡奇破掉，很快便陷入0比3落後。但這位才華洋溢的19歲小將及時找回狀況，第5局回破胡爾卡奇扳成3比3平手，之後再破掉胡爾卡奇發球局，反以6比5超前，接下來只要保住發球局，就可以拿下首盤。

但辛納卻似近關情怯，又因非受迫性失誤讓胡爾卡奇回破他的發球局，第一盤被逼入搶七後失手，第二盤讓胡爾卡奇一鼓作氣拿下勝利。

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