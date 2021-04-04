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田徑／體大兄妹檔在太魯閣號事故罹難 全國田協致哀
國內田徑界因國立體大兄妹檔張恩翔、張恩昀在太魯閣號撞車事件中罹難，紛紛感到不捨，中華田徑協會祕書長王景成表示，理事長葉政彥指示全力協助張家辦理後事，「國內田徑界痛失英才，理事長與我都非常難過。」
國立體大校長邱炳坤指示學校同事全力協助，競技與教練科學研究所所長王國慧傳給田協訊息：張恩昀看起來很安詳，哥哥恩翔也修復差不多，明天上午10點進行瞻仰遺容的安慰禮拜，7日入殮火化，8日在玉里老家舉行告別式。
王景成說，葉政彥理事長請中華田協花東辦公室主任林清光、花蓮縣田委會主任委員曾志堅、東部田徑教練等明天前往致哀，安慰家屬；田協將全力提供各項協助，並請林清光、曾志堅等代表理事長送慰問金10萬元，
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