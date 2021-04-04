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網球／烏克蘭美女球員說YES！法國一哥求婚成功了
世界女單排名第五的烏克蘭美女球員史維托莉娜（Elina Svitolina），在個人IG上傳與男友「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）合照，並秀出戒指，並說，「YES！展開我們永遠。」標記2021年7月，可能是結婚的時間。
男單世界排名14的孟菲斯，同樣在個IG也同步說，「孟菲斯夫人。」標記史維托莉娜及2021年7月。
這對愛侶約3年前開始相戀，去年美網兩人都打進8強，如今婚事已訂，這對網壇「金童玉女」締結連理。
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