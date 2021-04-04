游泳／拿下東奧門票 抗癌女泳將池江璃花子：努力一定有回報

日本抗癌女泳將池江璃花子，今天在100公尺蝶式項目以57秒77奪冠，拿下東奧參賽門票。她賽後受訪時喜極而泣說，沒想到自己能在100公尺項目奪冠，但也相信努力一定會有回報。

20歲的池江今天以57秒77勇奪女子100公尺蝶式冠軍，獲內定代表日本出賽東奧女子400公尺混合泳接力項目。這是池江繼2016年里約奧運後，第2度拿下出賽奧運門票。

日本讀賣新聞報導，池江會後邊流淚邊受訪說，自己完全沒有想到能在100公尺項目奪冠，雖然自己認為還要一段時間才能獲勝，但也為了奪勝拚命努力練習，「我想這就是努力一定會有回報」。

日本朝日新聞報導，池江在奪得女子100公尺蝶式項目冠軍後，接受在場媒體採訪。

談到目前的心情，池江說，沒想到自己能在100公尺項目奪冠，相較5年前的奧運參賽選拔也來得更沒有自信。

她說，自己抱著「我回來了」的心情入場，「但就算很辛苦、很吃力，我相信努力一定會有回報的」。

回想罹病後一路走來的心路歷程，池江說，老實說，要找回以前游泳的體能及感覺，100公尺蝶式應該是最花時間的項目，「我真的沒有以奪冠作為目標」。

不過，她說，「不管最後名次是第幾名，我想感受待在這裡的幸福」，而且好朋友們最後都全力為她加油，「我現在真的很幸福」。