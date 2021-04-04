游泳／抗癌美女泳士池江璃花子寫奇蹟 取得東奧資格令人感動
今(4日)日本全國游泳錦標賽暨奧運選拔賽結束了女子100公尺蝶泳決賽，抗癌女泳士池江璃花子以57秒77獲得冠軍，成功取得加東京奧運會的資格。從前年2月8日確診白血病，歷經努力治療在去年8月復出，原本不預期她能在這麼短的時間內恢復參加東京奧運，但她用了786天，以無比毅力回到日本第一。
池江璃花子選手、100mバタフライ優勝、そして東京五輪内定おめでとう㊗— ꪀ (@125_luv_) April 4, 2021
池江選手がすごい…というよりかは、池江選手の努力がすごい。精神的にも肉体的にも考えられないような壁を乗り越えたんだと思う。
多くの人に勇気と希望を与えてくれて本当にありがとう。 pic.twitter.com/QUcap0i2vi
池江在預賽和準決賽的成績分別是58秒68和58秒48，不斷突破她康復后的成績新高。昨天準決賽賽後，池江璃花子說：「我目標不是在東京奧運會，而是2012年巴黎奧運會，所以現在只是累積經驗而已。」
但今天池江璃花子毫無保留全力發揮，說到做到，最終以57秒77奪冠。這個成績雖未達到57秒10日本泳協的標準。但因她獲得了100蝶冠軍，取得以400混合式接力賽日本隊一員身份，參加東京奧運會。
池江璃花子選手「自分が勝てるのはずっと先のことだと思っていた」— NHKニュース (@nhk_news) April 4, 2021
競泳の日本選手権、女子100メートルバタフライの決勝で白血病から競技に復帰した池江璃花子選手が57秒77で優勝し、東京オリンピックのメドレーリレーの派遣標準記録を突破し代表に内定しました。https://t.co/YQVSykPVRN#nhk_video pic.twitter.com/tzzrjNoUNA
日抗癌女泳將池江璃花子達標 拿下東奧出賽門票
過去一段時間持續跟白血病奮鬥的日本女泳將池江璃花子，今天在100公尺蝶式項目以57秒77奪冠，達到日本游泳聯盟規定的400公尺混合泳接力出賽標準，獲內定出賽東京奧運。
日本經濟新聞報導，兼具日本選拔東奧參賽選手功能的日本游泳錦標賽，今天在東京奧林匹克水上運動中心進行第2天賽事。
20歲的抗癌女將池江璃花子今天以57秒77勇奪女子100公尺蝶式冠軍，獲內定代表日本出賽東奧女子400公尺混合泳接力項目。這是池江繼2016年里約奧運後，第2度拿下出賽奧運門票。
池江過去持續對抗白血病，從重新回到泳池展開練習起算，至今不過一年多的時間，就順利拿到重新站上世界舞台的門票；雖然她罹病後就一直以能出賽2024年巴黎奧運作為目標，但如今體能狀況已恢復到能參加在自己國家主辦的東京奧運的程度。
她今天在女子100公尺蝶式的成績是57秒77，順利達到日本游泳聯盟規定400公尺混合泳接力57秒92的奧運選拔標準，但可惜未能達成蝶式個人項目57秒10的奧運選拔標準。
池江曾在2018年亞運一舉奪下6面金牌，並獲選為大會最有價值選手（MVP），但2019年2月宣布罹患白血病，此後持續對抗病魔，直到2020年3月才重返泳池練習。
2020年8月，她正式復出賽事，並於今年2月舉行的東京都游泳公開賽中，拿下50公尺蝶式冠軍。(中央社)
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