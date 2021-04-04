游泳／抗癌美女泳士池江璃花子寫奇蹟 取得東奧資格令人感動

今(4日)日本全國游泳錦標賽暨奧運選拔賽結束了女子100公尺蝶泳決賽，抗癌女泳士池江璃花子以57秒77獲得冠軍，成功取得加東京奧運會的資格。從前年2月8日確診白血病，歷經努力治療在去年8月復出，原本不預期她能在這麼短的時間內恢復參加東京奧運，但她用了786天，以無比毅力回到日本第一。

池江在預賽和準決賽的成績分別是58秒68和58秒48，不斷突破她康復后的成績新高。昨天準決賽賽後，池江璃花子說：「我目標不是在東京奧運會，而是2012年巴黎奧運會，所以現在只是累積經驗而已。」

但今天池江璃花子毫無保留全力發揮，說到做到，最終以57秒77奪冠。這個成績雖未達到57秒10日本泳協的標準。但因她獲得了100蝶冠軍，取得以400混合式接力賽日本隊一員身份，參加東京奧運會。

日抗癌女泳將池江璃花子達標 拿下東奧出賽門票

過去一段時間持續跟白血病奮鬥的日本女泳將池江璃花子，今天在100公尺蝶式項目以57秒77奪冠，達到日本游泳聯盟規定的400公尺混合泳接力出賽標準，獲內定出賽東京奧運。

日本經濟新聞報導，兼具日本選拔東奧參賽選手功能的日本游泳錦標賽，今天在東京奧林匹克水上運動中心進行第2天賽事。

20歲的抗癌女將池江璃花子今天以57秒77勇奪女子100公尺蝶式冠軍，獲內定代表日本出賽東奧女子400公尺混合泳接力項目。這是池江繼2016年里約奧運後，第2度拿下出賽奧運門票。

池江過去持續對抗白血病，從重新回到泳池展開練習起算，至今不過一年多的時間，就順利拿到重新站上世界舞台的門票；雖然她罹病後就一直以能出賽2024年巴黎奧運作為目標，但如今體能狀況已恢復到能參加在自己國家主辦的東京奧運的程度。

她今天在女子100公尺蝶式的成績是57秒77，順利達到日本游泳聯盟規定400公尺混合泳接力57秒92的奧運選拔標準，但可惜未能達成蝶式個人項目57秒10的奧運選拔標準。

池江曾在2018年亞運一舉奪下6面金牌，並獲選為大會最有價值選手（MVP），但2019年2月宣布罹患白血病，此後持續對抗病魔，直到2020年3月才重返泳池練習。

2020年8月，她正式復出賽事，並於今年2月舉行的東京都游泳公開賽中，拿下50公尺蝶式冠軍。(中央社)