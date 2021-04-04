全國總統盃運動舞蹈賽 侯宇謙、張為諠成人A組標準舞二連霸。

110年度第20屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽，不受疫情影響，今(3)日於台北市立體育館七樓熱鬧開跳，由WDC體系跨界轉戰WDSF(世界運動舞蹈總會)體系的侯宇謙/張為諠，在成人A組標準舞比賽，奪得金牌，達成二連霸。

兄弟檔常勝軍林詠鉦與林廷駿二人，因年紀關係，僅參加了成人A組的比賽，哥哥林詠鉦/莊雅晴在成人A組拉丁舞摘金，這是他的七連霸。弟弟林廷駿則拿下成人A組標準舞銀牌、成人A組拉丁舞第五名。

藍郁翔/翁翊睿則在青年A組標準舞、21歲以下青年A組標準舞、21歲以下青年A組拉丁舞、青年A組拉丁舞奪，共奪得四金表現最為耀眼。

中華民國運動舞蹈總會表示，雖然處於疫情期間，報名人數非但沒減少，反而更為踴躍，計有240組選手參賽，遠在金門的選手都沒缺席。總會也希望疫情能儘快結束，讓下半年比賽能真正恢復正常，特別是十月的台北公開賽，能再現世界級的盛況。

成人A組標準舞，銀牌林廷駿/陳怡安；銅牌沈士平/江芷妤。成人A組拉丁舞，銀牌林傳恩/黃姝嘒、銅牌蔡哲翔/謝汶芯。

職業A組拉丁舞，金牌蔡孟翰/張瑜玲；銀牌何宗勳/謝雅妮；銅牌曾建嘉/邱薏芳。職業A組標準舞，金牌程莞仁/張力文；銀牌簡菟吾/洪珮紋；銅牌何宗勳/謝雅妮。

21歲以下青年A組標準舞，銀牌蔡哲翔/謝汶芯；銅牌楊秉翰/匡文琇。21歲以下青年A組拉丁舞，銀牌蔡哲翔/謝汶芯；銅牌楊秉翰/匡文琇。

青年A組標準舞，銀牌曹博程/陳妍安；銅牌陳益宏/林立妍。青年A組拉丁舞，銀牌張震楷/黃書涵；銅牌曹博程/陳妍安。

侯宇謙/張為諠再度拿到成人A標準舞冠軍，兩人非常高興，對於跨體系出賽，他們覺得可以吸收不同的長處，增進自己的視野與舞技，特別是在計分方式與決賽模式上。兩人是去年開始轉戰WDSF比賽，但還未參加過台北公開賽，兩人表示，只要老師同意，他們很樂意出賽。

在疫情期間，國內選手出不去，國外選手進不來，但在成人A組標準舞中卻出現了金髮碧眼的外國美女，特別引人注目，原來是陳宣孝/Krupytska Masha這一對選手，陳宣孝年僅18歲，還是徐匯高中三年級的學生；21歲烏克蘭籍的瑪莎，15歲就來台灣，之前在烏克蘭雖有跳過業餘，但中斷了幾年，直到18歲才復跳，兩人搭擋已有三年，雖然在最後決賽時，只拿到第七名，但這是他們首次參加總統盃，也是國內第二場的比賽，初體驗令他們感到非常有趣，未來他們會繼續參加比賽，磨練舞技。

這次比賽選手中，年紀最小的就是現年五歲的陳品霓，二歲時看到阿公阿嬤在跳舞，她就跟著跳，陳媽媽看到女兒有興趣，三歲乾脆送去舞蹈教室培養，跟著大姐姐們一起練習，老師也對陳品霓的天份與肢體動做給予極佳的評價，去年首度參加中正盃，幼兒單人Ｃ組拉丁舞比賽，就拿到季軍，也讓她信心大增。她童言童語的說，還是會緊張，不過，最後仍獲得季軍。 林詠鉦與莊雅晴拿下成人A組拉丁舞金牌。 主辦單位提供 林詠鉦與莊雅晴。 主辦單位提供