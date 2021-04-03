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邁阿密網賽／賽史第2年輕！義大利小將辛納進決賽

中央社 / 邁阿密2日綜合外電報導
19歲的辛納成為邁阿密公開賽36年歷史以來第4位晉級男單決賽的青少年選手。 美聯社
19歲的辛納成為邁阿密公開賽36年歷史以來第4位晉級男單決賽的青少年選手。 美聯社

義大利男網小將辛納（Jannik Sinner）今天後來居上，以5比7、6比4、6比4擊敗第7種子西班牙好手巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut），將在邁阿密公開賽決賽對上波蘭選手胡爾卡奇。

法新社報導，19歲的辛納去年曾闖進法國公開賽8強，今天成為邁阿密公開賽36年歷史以來第4位晉級男單決賽的青少年選手，也是賽史第2年輕闖進決賽的球員。

前3位是在1990年封王的美國名將阿格西（AndreAgassi）、2005年亞軍納達爾（Rafael Nadal）與2007年冠軍約克維奇（Novak Djokovic）。

這是辛納第3度打ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATPWorld Tour Masters 1000）。

稍早，大會第26種子胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）以6比3、6比4直落二，拍落第4種子俄羅斯好手盧布雷夫（Andrey Rublev），連續第2場比賽揮落世界排名前10名的選手。盧布雷夫在前4場一盤未失。

胡爾卡奇在8強賽擊敗第2種子希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），今天又拍落盧布雷夫，這也是他首度在同個賽事兩度揮落世界排名前10的對手。

Stefanos Tsitsipas Novak Djokovic 納達爾

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