射擊／尋才以「一車為限」 新北光復寫連三年摘金奇蹟

在校內並無靶場練習的情況下，新北市光復高中射擊隊每天都必須往返板橋與林口高中進行訓練，讓必須開車載著學生往返的教練陳弘振每年尋才幾乎都只能以「一車為限」，不過在刻苦的訓練環境下，該校卻寫下連三年在全中運國中組摘金的紀錄，創下射擊界的一大奇蹟。

田徑選手出生的陳弘振，在6年前成立光復高中（國中部）射擊隊後，陣中成員幾乎都是他或是學校老師在體育課中推薦才加入射擊隊，且從零開始練起，不過近3年他連續帶隊在全中運創下奪金的佳績，儼然成為新北市在全中運的獎牌庫。

不過為了接送學生往返學校與林口高中進行訓練，陳弘振透露每年尋才幾乎都是以「一車為限」，「多了我也載不了，加上在校內興建靶場的計畫仍未有下文，只能辛苦選手陪著吃苦。」

在隊上成員幾乎都是從校內體育課挑選出的情況下，陳弘振也笑稱每個學生加入射擊隊的理由都是五花八門，像是今天在全中運合力設下國女組10公尺空氣步槍女團金牌的國三陳湘雯、黃于庭與國二陳妍卉，就都有著不同的入隊理由。

其中今天在個人賽也拿下銅牌的陳湘雯就笑著表示，是想請公假隨隊到外地比賽才加入射擊隊，不過今年雲林全中運卻選在鄰近的桃園公西靶場舉行，就連一年四大賽事青年盃、梅花盃、協會盃與中正盃也幾乎都在公西舉行，讓她感到些許失望。

而陳弘振也認為，如全中運射擊賽事能夠在舉辦縣市舉行，對於選手來說也會有不小幫助，「如果選手一年到頭都是在同場地比賽，當他們到國外碰上完全陌生場地的時候，就可能會出現適應上的問題。」

至於以警察為志業的黃于庭，則是認為射擊將有助於她未來圓夢而入隊，「我國小五年級時就覺得警察很帥，希望有一天能夠穿上警察制服抓犯人，以後我也想要考警大，完成這個夢想。」

正如同每一位隊員的入隊理由不同，陳弘振指導選手也採取因材施教的方式，她透露黃于庭與陳湘雯就不如學妹陳妍卉有企圖心，總是需要有人在後面盯著，「我就曾經放話要換掉黃于庭，因為她真的太常請假，在聽到我要換人後，她就再也沒有請假過，成績也持續進步。」

在陳湘雯、黃于庭今年就將畢業的情況下，陳弘振的射擊隊也將如同過往重新尋才，不過在這次全中運也到場為選手打氣的校長吳宗珉支持下，陳弘振也期待能再將光復奇蹟延續下去。