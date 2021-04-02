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受疫情波及 成都世大運宣布延至2022年辦理
原訂今年8月18日至29日將在中國大陸成都舉行的第31屆世界大學運動會，國際大學運動總會（FISU）今天宣布，受到新冠肺炎疫情影響，賽事將延期至2022年辦理，具體日期將由相關單位討論後再行公布。
在東京奧運因為新冠肺炎疫情已從去年延至今年辦理的情況下，原訂將接在奧運會後登場的成都世大運，也在今天確定將延期辦理，FISU在官網公告中指出，由於全球新冠肺炎疫情以及國際旅遊限制狀況，今年8月將在大陸成都舉行的世大運將延至2022年，具體日期仍有待商定，至於比賽名稱與會徽都將保留。
在公告中提到，儘管不少菁英選手都已經恢復訓練並為今年世大運做準備，不過受到大學校園與體育設施長時間關閉的影響，許多學校仍未恢復正常運作，因此，FISU執行委員會認為，在明年公共衛生條件可望改善的情況下，賽事將可以在更公平的情況下舉行。
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