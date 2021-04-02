射擊／練槍僅6個月 光復怪才陳妍卉奪全中運雙金

110年全國中等學校運動會將在17日於雲林開幕，部分競賽已經在近日展開，今天落幕的射擊國女組10公尺空氣步槍，光復高中一口氣抱回2金1銅佳績，其中練習射擊僅短短6個月的國二女將陳妍卉，一人就包辦團體與個人賽雙金，成為今年射擊賽場的一大亮點。

過去兩年都在射擊國中組賽事摘金的光復，今年原訂將挑戰國女組團體賽大會紀錄，不過卻發生了去年在混雙賽事奪牌的選手遭退隊的狀況，讓挑戰紀錄的計畫一度生變，不過國二的陳妍卉卻在短時間內成績大幅進步，短短6個月內從射擊的門外漢一路進步到個人賽已有612分水準的好手，填補上了女團缺損的戰力。

在今天的決賽中，陳妍卉與兩名國三學姊陳湘雯、黃于庭合作，以總分1807.5分拿下女團金牌，個人賽部分則是以241.8分險勝基隆明德國中余宜瞳的241.1分摘金，一人就包辦2金，而陳湘雯在個人賽則是以219.6分拿下銅牌，為光復單日進帳2金1銅，創下校史新紀錄。

對於陳妍卉僅練槍短短半年就在全中運摘下雙金，光復教練陳弘振就以撿到寶來形容發掘陳妍卉的過程，「我是在體育課上看到她，發現她都是一個人不太跟別人互動或是講話，但卻也注意到她在做什麼事情的時候都很專注，且有很強的信心與企圖心。」

陳弘振指出，陳妍卉因為家庭因素以及思維也較為跳躍，平時並不擅長社交，甚至在團體中有點邊緣化，但在加入射擊隊後她不僅成績進步突飛猛進，也變得比過去更為開朗，「一開始我跟她也有點無法溝通，問她問題總是答非所問，不過在了解她的家庭狀況和個性後，也慢慢找到與她溝通的辦法，甚至看到她與別人不一樣的地方。」

陳妍卉雖然不善與人溝通，但也因此特別能專注在眼前的事情，每次只要前一發射不好，她就會低頭沈思進入自己的思考模式之中，並在下一發改善錯誤，她說：「前一發射不好，我會想著反正差的都已經打掉了，好好打好下一發就好了。」

陳弘振指出，陳妍卉擁有挑戰林口高中陳淇所保持的全中運紀錄的實力，甚至是成為下個亞奧運國手，「她是我執教7年來第一次遇到如此特別的選手，在比賽中總是那麼穩定與從容，對於錯誤也從不糾結，希望射擊不僅能夠讓她找到成就感，也能找到生活的一個出口點。」