足球／再次感謝C羅怒丟隊長臂章 塞國消防員撿走義賣救病童

塞爾維亞再次感謝C羅怒丟背章!

日前世界盃歐洲區資格賽,葡萄牙對陣塞爾維亞的比賽中,葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)一記成功推射入球,卻遭裁判判決進球無效,但由於資格賽上並無VAR(影像輔助裁判)設置,儘管C羅立即上前抗議,仍無法更改判決,這也讓他氣得把隊長臂章丟在地上,終場哨聲還沒響起就憤而離場。

塞爾維亞因為這場和局,積分與葡萄牙暫時並列分組第一,不過,還有另一段插曲,由於這場比賽主場是在塞爾維亞進行,這個他所丟掉的葡萄牙隊長臂章,被球場駐守的當地一名消防員撿走,這名消防員在與臂章合影過後,決定捐出來義賣,為六個月大的患有脊髓性肌萎縮的病童,募集治療基金,該基金預計要募集250萬歐元(約台幣8200萬)。

然而這個臂章在塞爾維亞拍賣,據報導已出價已遠遠超出基金的金額。雖這個出售行為並未經過C羅的同意,但這些消防員相信,C羅也絕對會樂於做這個慈善。

What drama at the end of Portugal vs Serbia. Ronaldo scores but no goal line technology. pic.twitter.com/wa6ZgFp2qd