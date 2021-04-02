足球／再次感謝C羅怒丟隊長臂章 塞國消防員撿走義賣救病童

塞爾維亞再次感謝C羅怒丟背章！

日前世界盃歐洲區資格賽，葡萄牙對陣塞爾維亞的比賽中，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）一記成功推射入球，卻遭裁判判決進球無效，但由於資格賽上並無VAR(影像輔助裁判)設置，儘管C羅立即上前抗議，仍無法更改判決，這也讓他氣得把隊長臂章丟在地上，終場哨聲還沒響起就憤而離場。

塞爾維亞因為這場和局，積分與葡萄牙暫時並列分組第一，不過，還有另一段插曲，由於這場比賽主場是在塞爾維亞進行，這個他所丟掉的葡萄牙隊長臂章，被球場駐守的當地一名消防員撿走，這名消防員在與臂章合影過後，決定捐出來義賣，為六個月大的患有脊髓性肌萎縮的病童，募集治療基金，該基金預計要募集250萬歐元(約台幣8200萬)。

然而這個臂章在塞爾維亞拍賣，據報導已出價已遠遠超出基金的金額。雖這個出售行為並未經過C羅的同意，但這些消防員相信，C羅也絕對會樂於做這個慈善。

What drama at the end of Portugal vs Serbia. Ronaldo scores but no goal line technology. pic.twitter.com/wa6ZgFp2qd — Footy Videos (@manosbayku) March 27, 2021