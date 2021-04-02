聽新聞
test
0:00 / 0:00
超誇張！著名足球鬧場美女新花招 穿比基尼用電擊棒電臀
曾在2019年歐洲足球冠軍盃決賽，跑進場中脫衣鬧場一砲而紅的美女沃蘭絲基(Kinsey Wolanski)，在個人IG又有新花招，跟友人打賭輸了之後，穿著性感比基尼接受電擊棒電臀處罰，只見她痛苦跪地後，還樂在其中，看得網友都驚呆了，但同時也引來英國媒體太陽報、星報等關注報導。
沃蘭絲基是一家色情網站創辦人女友，歐洲足壇赫赫有名的鬧場者，現在個人IG有370萬人追蹤，而她鬧場的目的就是為男友網站宣傳，2019年她在歐冠盃決賽鬧場，只被罰了1.9萬英鎊(約台幣76萬元)，但現在身價估計高達380萬英鎊(約台幣1.4億元)。
今年美式足球超級盃，有一位男子穿著該色情網站背心鬧場，使得比賽中斷，據傳是她在背後操作的傑作。
沃蘭絲基以鬧場出名：
Here's what the #ChampionsLeague streaker Kinsey Wolanski is up to now after #SuperBowl streak https://t.co/c2txgXZE8J pic.twitter.com/N9px1V0Pvz— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) February 8, 2021
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言