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超誇張！著名足球鬧場美女新花招 穿比基尼用電擊棒電臀

聯合新聞網 / 綜合報導
沃蘭絲基(右)接受電擊棒電臂。 擷固自沃蘭絲基IG
沃蘭絲基(右)接受電擊棒電臂。 擷固自沃蘭絲基IG

曾在2019年歐洲足球冠軍盃決賽，跑進場中脫衣鬧場一砲而紅的美女沃蘭絲基(Kinsey Wolanski)，在個人IG又有新花招，跟友人打賭輸了之後，穿著性感比基尼接受電擊棒電臀處罰，只見她痛苦跪地後，還樂在其中，看得網友都驚呆了，但同時也引來英國媒體太陽報星報等關注報導。

沃蘭絲基是一家色情網站創辦人女友，歐洲足壇赫赫有名的鬧場者，現在個人IG有370萬人追蹤，而她鬧場的目的就是為男友網站宣傳，2019年她在歐冠盃決賽鬧場，只被罰了1.9萬英鎊(約台幣76萬元)，但現在身價估計高達380萬英鎊(約台幣1.4億元)。

今年美式足球超級盃，有一位男子穿著該色情網站背心鬧場，使得比賽中斷，據傳是她在背後操作的傑作。

沃蘭絲基以鬧場出名：

色情網站 足球 Instagram 比基尼

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