東奧聖火傳遞出現女性禁令 半田市惹議後修正

東京奧運聖火正在日本各地傳遞，6日將進入愛知縣半田市，有一段乘船路線依傳統「僅限男性」，因而引發爭議。半田市政府今天緊急與相關人士協調後，同意女性登船。

日本「每日新聞」報導，愛知縣執行委員會與半田市政府今天表示，已改變做法，讓女性也能登船。

愛知縣執行委員會上午促請半田市政府重新考量「女性禁令」。半田市政府與負責祭典的地方團體協調，最後認為這次聖火傳遞是「活動」，不是「祭典」，所以同意女性在聖火傳遞當天，可以登上傳統上不允許女性搭乘的船隻。

愛知縣執行委員會表示，雖然保護傳統文化很重要，但並不適合奧運，所以修正為一般大眾都能理解的方式。

半田市政府在這次聖火傳遞路線其中一段區間，以江戶時代起就在「珍燈籠祭」使用的船隻來乘載聖火跑者，並基於珍燈籠祭船隻禁止女人登船的傳統提出申請，獲得愛知縣執行委員會同意。

愛知縣執行委員會及半田市政府表示，這段「男性限定」的路線區間是在半田市的半田運河，約200公尺長。除了聖火跑者，還有約30名男性地方居民同舟，將重現每年4月中旬舉辦的祭典。

半田市政府為了行銷地方祭典，向愛知縣執行委員會提出這項以船隻傳遞聖火的方案。由於僅限男性乘船，所以聖火跑者只能由男性擔任，主掌祭典的男性負責人說，搭船的警察和記者也都是男性。半田市政府提案時，有向愛知縣執行委員會提到禁止女性登船的傳統。

半田市政府負責人說，也許這樣的限制不合乎奧運精神，但祭典就是這麼一回事；愛知縣執行委員會負責人也表示，尊重半田市希望行銷當地文化魅力的想法，由於和相撲等一樣都是傳統活動，所以不認為有什麼特別問題就同意了。

研究「女性禁令」等文化人類學議題的日本慶應大學名譽教授鈴木正崇說，祭典中使用的船隻是用來迎神，所以視女性登船為禁忌，令人疑惑的是為什麼要用迎神的船來傳遞聖火。

他認為不適合以這種船來傳遞聖火，說：「應該思考將祭典與（行銷）活動分開。」

熟知運動與性別議題的日本中京大學教授來田享子說，決策時無人質疑，也未從性別角度來思考活動，本身就是問題。

與此相關，日本相撲「土俵」（相撲比賽場地）長年以來也有「女性禁令」。目前雖然沒有詳細的文獻記載從何時開始，但日本相撲協會表示，相撲是祈求五榖豐收的神事起源，且土俵被視為僅限男人進入的神聖戰場，因此禁止女性涉足。

1990年，日本第一位女性官房長官森山真弓希望進入土俵頒授優勝力士獎杯，遭日本相撲協會拒絕。

2000年，第一位女性大阪府知事太田房江也想進入土俵頒發知事獎，同樣不被相撲協會允許。

2018年4月，京都府舞鶴市長多多見良三在土俵內致詞時昏倒，具護理師資格的女性立即上前急救，卻被裁判以廣播要求離開，引發日本社會議論。不過，日本相撲協會之後感謝協助急救的女性，並為裁判不恰當的做法致歉。