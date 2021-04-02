楊勇緯再添奧運積分 柔道安塔利亞大滿貫賽奪銅

台灣奧運柔道培訓隊選手楊勇緯1日在土耳其南部地中海濱參加安塔利亞大滿貫賽，在男子60公斤級勇奪銅牌，爭取東京奧運資格再添積分。

安塔利亞大滿貫賽（Antalya Grand Slam 2021）1至3日舉行，男子60公斤級比賽於首日登場，楊勇緯先後出戰土耳其、瓜地馬拉、法國、比利時、俄羅斯對手，僅在準決賽迎戰後來奪冠的比利時選手失利。

楊勇緯在銅牌戰中的攻勢明顯比對手凌厲、積極；但俄羅斯選手仍奮力纏鬥，戰況一時難分難解。不過技高一籌的楊勇緯在比賽後段以過肩摔先贏半勝、吃下定心丸，很快地又以三角固壓制再贏半勝。兩半勝合一勝，楊勇緯銅牌入袋。

大會官網在報導中盛讚楊勇緯「很強悍，可以使出諸多拆解招式，節奏掌握得非常好」。

在俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下，體育選手出國比賽備極辛勞。奧運柔道培訓隊教練劉文等於賽後在電話中告訴中央社記者，柔道是比較早開始讓所有巡迴賽正常化的體育項目，但是國際柔道總會（International Judo Federation）為此祭出特別嚴格防疫措施。

這包括選手於出發前得進行兩次武漢肺炎核酸檢測，而且須相隔48小時採驗都呈現陰性；到了比賽地點，一進駐選手村又得立刻再接受抽檢，於24小時內確認檢測結果為陰性的選手，才可以進入練習場並出賽。選手村往返比賽場地也一律搭乘代表隊專屬巴士，以減少接觸。

楊勇緯1月參加柔道卡達大師賽拿下銀牌，在男子60公斤級奧運積分排名第9，安塔利亞大滿貫賽奪銅再賺積分，讓他排名更穩固。

劉文等說，楊勇緯等台灣柔道培訓隊選手接下來將前往吉爾吉斯，參加4月6日至9日舉行的亞洲及大洋洲錦標賽，盼繼續增添奧運積分。