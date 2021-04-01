聽新聞
test
0:00 / 0:00

「有種來跟我打」 菲律賓拳王帕奎奧向攻擊亞裔人士宣戰

聯合新聞網 / 綜合報導
帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 擷圖自帕奎奧IG
帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 擷圖自帕奎奧IG

「有種來跟我打！」針對在美國發生一些暴力襲擊亞裔人士事件，特別是在亞特蘭大發生涉及仇視亞裔槍擊案致8死的案件，著名前世界拳王目前擔任菲律賓國會議會42歲的帕奎奧（Manny Pacquiao），在個人IG用了四國語言向全球發聲表達「別再襲擊沒有自衛的亞裔人士」的怒吼。

近幾個月來，針對美國亞裔社區的仇恨犯罪激增，而這些暴力事件的增加與新冠肺炎流行有關，而不少美國人認為這是亞洲傳過去的。

這位42歲的拳擊手呼籲停止反亞洲暴力行為，特別在發生亞特蘭大的襲擊之後，帕奎奧已經受夠了，他要告訴這些人，如果他們想找亞洲人打架，可以來跟他打。

相關新聞

高球／露半乳穿綠夾克消費名人賽 女球員：討厭的人就哭乾眼淚

前女子高球選手佩姬(Paige Spiranac)，在個人IG發表穿著露出半乳的性感「綠夾克」的照片，此照片一出引發不少議論，熟悉高球的人都知道「綠夾克」，是即將開打四大賽之一名人賽的冠軍與傳統象徵，

「有種來跟我打」 菲律賓拳王帕奎奧向攻擊亞裔人士宣戰

「有種來跟我打！」針對在美國發生一些暴力襲擊亞裔人士事件，特別是在亞特蘭大發生涉及仇視亞裔槍擊案致8死的案件，著名前世界拳王目前擔任菲律賓國會議會42歲的帕奎奧（Manny Pacquiao），在個人

俄羅斯跳傘冠軍正妹秀驚人「天空之舞」 夢想挑戰飛向太空

俄羅斯女子跳傘冠軍巴蘭尼克（Anastasia Barannik），在個人社群網路展示了令人讚嘆的「天空之舞」，包含一些瘋狂的雜技元素，這些表演都是在空中進行，一時之間成為網路發燒影片。 這名2

UFA／對手送烏龍球大禮 清大2度奪冠

清華大學和中原大學今天在109學年度大專校院足球聯賽（UFA）男生組二級冠軍戰正面碰頭，清大先靠中原的烏龍球先馳得點，林...

運動禁藥防治基金會正式運作 盼加強體育班禁藥教育

因應2021年世界運動禁藥管制規範（WADA Code 2021）愈益重視各國運動禁藥管制組織（NADO）運作決策的獨立...

邁阿密網賽／種子落地 大坂直美止步8強

邁阿密網球公開賽8強，男單與女單種子好手落滿地，頭號種子梅迪維夫今天遭西班牙好手包蒂斯塔-阿古特拍落；日本名將大坂直美遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。