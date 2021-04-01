「有種來跟我打」 菲律賓拳王帕奎奧向攻擊亞裔人士宣戰

「有種來跟我打！」針對在美國發生一些暴力襲擊亞裔人士事件，特別是在亞特蘭大發生涉及仇視亞裔槍擊案致8死的案件，著名前世界拳王目前擔任菲律賓國會議會42歲的帕奎奧（Manny Pacquiao），在個人IG用了四國語言向全球發聲表達「別再襲擊沒有自衛的亞裔人士」的怒吼。

近幾個月來，針對美國亞裔社區的仇恨犯罪激增，而這些暴力事件的增加與新冠肺炎流行有關，而不少美國人認為這是亞洲傳過去的。

這位42歲的拳擊手呼籲停止反亞洲暴力行為，特別在發生亞特蘭大的襲擊之後，帕奎奧已經受夠了，他要告訴這些人，如果他們想找亞洲人打架，可以來跟他打。