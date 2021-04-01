俄羅斯跳傘冠軍正妹秀驚人「天空之舞」 夢想挑戰飛向太空

俄羅斯女子跳傘冠軍巴蘭尼克（Anastasia Barannik），在個人社群網路展示了令人讚嘆的「天空之舞」，包含一些瘋狂的雜技元素，這些表演都是在空中進行，一時之間成為網路發燒影片。

這名24歲的正妹選手，在2019年的自由式跳傘世界盃中獲得銅牌，為了今年夏天舉行的世錦賽上再次登上領獎台，她在杜拜進行訓練，每天要從4000公尺高度，進行多達8次跳傘訓練，她特別在個人IG分享一段「天空之舞」的視頻，吸引不少人目光。

然而據報導，她最大的夢想前往外太空的國際空間站，她參加了俄羅斯第一頻道發起的一項活動，該活動正在俄羅斯選拔在太空拍片的女主角，已有不少人參與競爭，她已接受體檢，並表示，「我的體檢結果很好，但我知道成千上萬才華洋溢的女孩競爭這個角色，所以我不知道結果會如何。」