運動禁藥防治基金會正式運作 盼加強體育班禁藥教育

因應2021年世界運動禁藥管制規範（WADA Code 2021）愈益重視各國運動禁藥管制組織（NADO）運作決策的獨立性，於去年成立的財團法人中華運動禁藥防治基金會，於上月初承接下中華奧會禁藥管制任務編組的工作，基金會執行長黃啟煌表示，首要任務將是加強國、高中體育班對於禁藥的教育工作。

由中華奧會主席林鴻道、中華奧會、大專體育總會與高中體育總會共同捐助成立的運動禁藥防治基金會，在去年12月1日獲法院同意立案，並在今年1月6日與世界運動禁藥管制機構簽署，成為台灣的正式代表組織，基金會也將承接下過去由中華奧會負責的禁藥管制工作，未來將作為我國運動禁藥防制的核心，並結合中華奧會、各特定體育團體及各賽會籌備單位，共同建立禁藥防制網絡，強化選手對於運動禁藥的意識，保護選手避免誤觸禁藥。

執行長黃啟煌指出，基金會在3月初正式運作後，目前已著手4月的全中運以及5月的全大運兩場全國綜合性運動會的禁藥管制計畫，並將在賽前進行5場次的運動禁藥管制人員講習會及換發證照，預計將有185人參加講習並投入兩賽會的禁藥管制工作。

黃啟煌強調「PLAY TRUE」一直都是WADA的精神理念與標語，而今年的「PLAY TRUE DAY」也將在近日登場，秉持著這個原則，基金會未來也將以運動禁藥教育計畫為推動重點，希望從教育著手保護選手，而不只是一個叫選手來藥檢的組織，「我們首先會先著重在國高中體育班的教育，讓他們知道整個禁藥採檢的流程，而不會感到懼怕，未來在就醫的時候，也能避免誤觸禁藥的狀況發生。」