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運動禁藥防治基金會正式運作 盼加強體育班禁藥教育

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
財團法人中華運動禁藥防治基金將於全中運與全大運負責禁藥管制工作。記者劉肇育／攝影
財團法人中華運動禁藥防治基金將於全中運與全大運負責禁藥管制工作。記者劉肇育／攝影

因應2021年世界運動禁藥管制規範（WADA Code 2021）愈益重視各國運動禁藥管制組織（NADO）運作決策的獨立性，於去年成立的財團法人中華運動禁藥防治基金會，於上月初承接下中華奧會禁藥管制任務編組的工作，基金會執行長黃啟煌表示，首要任務將是加強國、高中體育班對於禁藥的教育工作。

由中華奧會主席林鴻道、中華奧會、大專體育總會與高中體育總會共同捐助成立的運動禁藥防治基金會，在去年12月1日獲法院同意立案，並在今年1月6日與世界運動禁藥管制機構簽署，成為台灣的正式代表組織，基金會也將承接下過去由中華奧會負責的禁藥管制工作，未來將作為我國運動禁藥防制的核心，並結合中華奧會、各特定體育團體及各賽會籌備單位，共同建立禁藥防制網絡，強化選手對於運動禁藥的意識，保護選手避免誤觸禁藥。

執行長黃啟煌指出，基金會在3月初正式運作後，目前已著手4月的全中運以及5月的全大運兩場全國綜合性運動會的禁藥管制計畫，並將在賽前進行5場次的運動禁藥管制人員講習會及換發證照，預計將有185人參加講習並投入兩賽會的禁藥管制工作。

黃啟煌強調「PLAY TRUE」一直都是WADA的精神理念與標語，而今年的「PLAY TRUE DAY」也將在近日登場，秉持著這個原則，基金會未來也將以運動禁藥教育計畫為推動重點，希望從教育著手保護選手，而不只是一個叫選手來藥檢的組織，「我們首先會先著重在國高中體育班的教育，讓他們知道整個禁藥採檢的流程，而不會感到懼怕，未來在就醫的時候，也能避免誤觸禁藥的狀況發生。」

全中運

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