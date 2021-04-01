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第二批疫苗施打共64人完成 包含棒球6搶1情蒐人員

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
體育署公布第二批完成疫苗接種運動員共計8種類64人。記者劉肇育／攝影
體育署公布第二批完成疫苗接種運動員共計8種類64人。記者劉肇育／攝影

在我國首批運動員完成新冠肺炎疫苗施打後，體育署今天公告第二批運動員也在近日陸續完成施打，共計有8種運動種類64人接種，其中包括了棒球項目共14人，體育署競技運動組組長藍坤田指出這批接種疫苗的棒球人員主要是為了6月份的棒球6搶1賽事出國情蒐。

為了讓我國選手能安心出國爭取奧運資格與積分，體育署與國訓中心在日前安排首批45名（最終41人完成施打）運動員與團隊優先施打疫苗後，今天再公布第二批8種運動項目、64名完成接種的運動員，分別為在國訓中心的44人，以及5名網球、1名帕奧和14名棒球人員。

體育署競技運動組組長藍坤田表示，這次接種的14名棒球人員，主要是為了前往歐洲與亞洲各國進行6搶1情搜工作，至於在國訓的44名接種運動員，運動項目則包括桌球、跆拳道、拳擊、划船、田徑與角力。

對於首批施打完疫苗的運動員，藍坤田也表示都有專門的防護員追蹤後續狀況，其中在國訓中心已完成接種的運動員多為輕微發燒和身體痠痛的狀況，都是在事情就知曉的疫苗接種副作用。

棒球 田徑 桌球

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