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UFA／延長賽退文化 東海男三級登頂

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
東海25號金立夫在延長賽攻進致勝球。圖／大專體育總會提供
東海25號金立夫在延長賽攻進致勝球。圖／大專體育總會提供

109學年度大專校院足球聯賽（UFA）今天產出男生組三級冠軍，東海大學靠「吉爾吉斯」連線建功，在延長賽以3：2力退文化大學，從去年的第6名一舉登頂，並摘下兩座個人獎，成今年大贏家。

男生組三級賽制採正規賽上下半場各40分鐘，若進入延長賽則是上下半場各10分鐘，東海和文化在男生組三級分在一二區，因此今年無交手過；冠軍戰上半場，東海掌握較多球權，第45分鐘靠著文化後防失誤，讓東海射手蕭宇呈斷球後單刀起腳破門，取得1：0領先進入下半場。

下半場75分鐘，東海後衛接球失誤，球直接落至文化隊長川滿光腳邊，川滿光左腳推射入網，雙方追至1：1；傷停補時前文化仍有機會搶攻，但是無功而返，比賽進入延長賽。

延長賽86分鐘，東海吉爾吉斯籍的金立夫再進球，第90分鐘吉爾吉斯籍的的江昊宇門前左路頭槌再破網，東海取得3：1優勢，99分鐘守門員雖出現清球失誤，讓文化佐藤清隆入球，最終東海仍以3：2收下男生組三級冠軍。

東海教練郭哲君和林奕翔表示，球隊文化在今年有建立起來，「因為我們有各國的學生，在不同文化的整合比較傷腦筋，但最困難的還是因為學校課業重，練球時間少，有時候都要到晚上8至9點後才能練球，但大家的態度都非常好。」

去年東海僅拿下第6名，今年一舉衝上冠軍，隊長張芫禎說：「比起去年我們在各個位置上充足，所以大家都是拚盡全力去踢，雖然過去也有發生內部溝通問題，但現在一起都很OK，雖然沒對過，但我們知道文化很強，今天就照自己節奏去踢。」

109學年度大專校院足球聯賽男生組今天也頒出各項三級個人獎項，金靴獎由逢甲大學張志勝拿下，銀靴獎是東海大學蕭宇呈，銅靴獎由文化大學佐藤清隆獲得，金手套獎是東海大學謝京佑，公平競爭獎由逢甲大學拿下。

東海大學獲得UFA男三級冠軍。圖／大專體育總會提供
東海大學獲得UFA男三級冠軍。圖／大專體育總會提供

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