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邁阿密網賽／種子落地 大坂直美止步8強

中央社 / 邁阿密31日綜合外電報導
澳網冠軍大坂直美在邁阿密網賽出局。 美聯社
澳網冠軍大坂直美在邁阿密網賽出局。 美聯社

邁阿密網球公開賽8強，男單與女單種子好手落滿地，頭號種子梅迪維夫今天遭西班牙好手包蒂斯塔-阿古特拍落；日本名將大坂直美遭希臘選手莎卡瑞淘汰，23連勝紀錄宣告止步。

世界排名第12名的包蒂斯塔-阿古特（RobertoBautista Agut）今天以6比4、6比2直落二擊敗俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）。包蒂斯塔-阿古特與梅迪維夫交手3次，每次都勝出。

梅迪維夫在今年澳洲公開賽不敵塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）屈居亞軍，3月在巴黎大師賽封王後，世界排名升至第2名。

包蒂斯塔-阿古特接下來將與19歲的義大利小將辛納（Jannik Sinner）爭奪決賽門票。稍早，世界排名第31名的辛納，以7比6（7/5）、6比4直落二擊敗哈薩克對手巴布利克（Alexander Bublik）。

女單方面，世界排名第2的大坂直美今天在8強賽中箭落馬，以0比6、4比6敗給希臘選手莎卡瑞（MariaSakkari），23場連勝紀錄就此嘎然止步。

大坂直美今年在澳網贏得第4座大滿貫賽獎盃，這是她自那之後參加的首場賽事，今天第一盤僅拿到8分，沒有擊出任何一記致勝球。

大坂直美在第2盤第2局破了莎卡瑞的發球局，取得3比0領先，但後來莎卡瑞奮起直追，終場以直落二勝出，搶到女單4強門票。

莎卡瑞下一戰將對陣第8種子的加拿大選手安德里斯庫（Bianca Andreescu），爭奪決賽門票。

世界排名第9的安德里斯庫，稍早以6比4、3比6、6比3，擊退排名第58名的西班牙對手托摩（SaraSorribes Tormo）。

大坂直美 安德里斯庫 Daniil Medvedev

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