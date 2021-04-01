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網球／謝淑薇找到新搭檔 偕女雙第二梅騰絲出征馬德里

聯合新聞網 / 綜合報導
據比利時媒體《sporza》報導，台灣好手謝淑薇將在4月下旬的馬德里大師賽偕女雙世界排名第2的比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）出賽。 歐新社
據比利時媒體《sporza》報導，台灣好手謝淑薇將在4月下旬的馬德里大師賽偕女雙世界排名第2的比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）出賽。 歐新社

比利時媒體《sporza》報導，台灣好手謝淑薇將在4月下旬的馬德里大師賽偕女雙世界排名第2的比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）出賽。

比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）。 歐新社
比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）。 歐新社

梅騰絲過去的搭檔白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今年才在澳網合力奪下女雙金盃，不過後者為了放更多重心在單打上選擇拆夥，而謝淑薇的前搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）近期因懷孕而在休養中，因此梅騰絲找上了同樣求才若渴的謝淑薇，兩人決定合作，一起出征在4月下旬的馬德里大師賽出賽，

梅騰絲透露她將與謝淑薇在今年的馬德里、羅馬，以及大滿貫賽合力出賽，也稱讚後者的風格獨樹一格，「她的風格與莎芭蓮卡完全不同，但是她解讀比賽能力非常好。」、「我們在澳網有一同訓練過，她人很放鬆也很有幽默感。」

謝淑薇與梅騰絲的女雙世界排名分別是第3和第2，梅騰絲表示自己的重心仍是女單，「但與淑薇的搭檔值得一試。」兩人的單打排名則是第55與第17。

馬德里 比利時 白俄羅斯 羅馬 懷孕

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