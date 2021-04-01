賽事心得／XTERRA Taiwan越野鐵人賽 冠軍謝昇諺心得分享

(圖片來源: XTERRA Taiwan)

(原文轉載自謝昇諺粉絲頁)

2021/03/27陽光、沙灘、海、爬山、爬山、再爬山！今年第二場鐵人賽來到南島墾丁，這一次轉換區放的不是公路車也不是三鐵車，是剛學三個月的登山車！

(圖片來源:Relax)

想了很多年，這一次終於鼓起勇氣參加 XTERRA Taiwan 越野鐵人賽！昨天已經先試騎一圈23km完整的賽道，越野鐵人是另一個領域，很多路段操控能力非常不足，也還好有先去試騎，對於比賽日要面對的路線有個底，先不要問我預估的完賽成績，平安完賽為第一目標！明天看起來是個適合比賽的好天氣，預祝所有參賽者平安玩賽！

(圖片來源:Relax)

游泳之後，帶著菜鳥的騎乘技術通過六福山莊轉進越野路線，這就像是玩闖關遊戲，第一關是河床，然後是忠義坡，然後還有很多忠義精心整理設計的多變化地形和路線，忠義賽前不斷叮嚀降低失誤率就好，關關難過關關過，我也盡可能將所學的用在應付各個關卡，有幾個陡坡毫不猶豫就下來牽車，幾個陡下坡順利通過，平安騎完為第一原則，過程也被幾位好手超車，最後的越野跑非常吃力，不斷的告訴自己調整步伐和呼吸，最後在自己賽前預測的時間內完成，很意外首次參加 XTERRA Taiwan 是以第一名完賽！

非常感謝 江勝山ミ Dan Sheng-Shan Chiang 阿丹、米奇、祐綸充滿耐心與愛心的教我騎登山車，因為你們的指導我才能無痛完賽，未來有任何登山車團練行程一定要找我！感謝XTERRA Taiwan把賽道規劃的很精彩，讓我們可以用越野鐵人賽的方式擁抱大自然，越野鐵人賽是一個新領域，這一次完成之後我還想再繼續，更想出國去嘗試更多不同的越野賽道，挑戰更多不同關卡，感謝這一次參賽過程的所有，一個美好的回憶！

接下來把重心拉回到鐵人車上，專心準備 Challenge Taiwan 226，我們4月底台東見！

2021/03/28昨天比完 XTERRA Taiwan 越野鐵人三項之後，今天再跑了一個28km越野跑，28km路線基本上就是前一天跑步和騎車路線的反方向跑一圈，一開跑就感覺到前一天賽事累積的疲勞，2km後就決定慢慢跑，把整個路線更清楚的記住，感覺難度更高，但風景一樣美好，雖然明年XTERRA的路線不知道會做什麼變化，但至少我大概知道會遇到哪些關卡，回去之後針對各種不同的地形做訓練，明年再來挑戰一次越野鐵人賽！再一次感謝 XTERRA Taiwan 帶給大家一個美好的週末~

2021/03/29這個週末在墾丁幸福感破表！ 第一次Xterra，第一次騎登山車比賽，照片看起來簡單，身歷其境才知道MTB的魅力，有些地形持續踩踏注意控車都可以順利通過，有些地形努力踩踏後不得不下來牽車，其實推車也是一門學問，牽車是一個很浪漫的行為! 每一個路段都是一個不同的關卡，100%的專注選線和果斷的判斷力能讓自己騎的順利，也可以有效的節省體力，因為最後還有一個越野跑的關係，有幾段陡坡自認技術不足乖乖推車，省一點體力給最後的越野跑，雖然很累，但真的蠻好玩的，才剛比完賽，已經在想接下來要安排哪些MTB的訓練，你想玩但還在猶豫嗎？一起來體驗看看吧！