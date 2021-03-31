HBL／乙級決賽明登場 新竹高商拚連霸

去年打下隊史第一座HBL女乙級金盃，新竹高商今年以衛冕者姿態再闖8強全國決賽，明天開戰的決賽將朝連霸邁進，176公分當家中鋒蔣宛儒坦言去年冠軍戰對手能仁家商陣容完整，是最大「假想敵」，但靠球隊團隊合作，有信心在把金盃帶回新竹。

109學年HBL乙級決賽明天點燃戰火，一連5天賽程都在台北體育館舉行，女乙級8強分別為衛冕軍新竹高商、去年亞軍能仁和內湖高中、四維高中、台南高商、龍津高中、麥寮高中和小港高中，其中麥寮是首度闖關全國決賽。

男乙8強是慧燈高中、振聲高中、興華高中、建國中學、樹德家商、田中高中、高師附中及嘉義高中，樹德和田中都是8強決賽新面孔。

女子組衛冕軍新竹高商再闖決賽，教頭陳姿汶提到，去年雖只畢業4名球員，但都是陣中主力，「今年目標穩穩走，沒控球，場上少一個領導者，彼此要互相提醒。」

為讓球員增加領導力，新竹高商隊長採用輪流製，每人擔任2周後交棒，陳姿汶說：「當過就會知道隊長的辛苦，大家都要學會去領導。」

男乙衛冕軍新化高工今年沒能再闖決賽，只有高師附中、興華和嘉中是去年面孔，呈現戰國時代局勢，國中來自JHBL男甲名校明仁國中的建中代表蔡杰穎提到，球隊3年前特別請來出身「綠色神盾」松山高中的簡肇熠加入教練團，有信心挑戰金盃。