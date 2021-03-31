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柔道／培訓隊飛抵土耳其爭積分 安塔利亞大滿貫明開打

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
楊勇緯（右）等培訓隊選手將在明天起參加安塔利亞大滿貫爭取東奧積分。圖／體育署提供
楊勇緯（右）等培訓隊選手將在明天起參加安塔利亞大滿貫爭取東奧積分。圖／體育署提供

為爭取東京奧運參賽資格，我國奧運柔道培訓隊12位選手已前往土耳其參加4月1日至3日舉行的「安塔利亞大滿貫」，隨後再前往吉爾吉斯參加6日至9日舉辦的「亞洲及大洋洲錦標賽」，為接下來爭取奧運參賽資格努力。

體育署表示，東京奧運柔道參賽資格是依據國際柔道總會所公布自2018年5月25日至2021年6月28日期間，參加世界錦標賽、大師賽、大滿貫、大獎賽、洲際錦標賽及公開賽等賽事成績之累計積分後，獲得各量級奧運積分排名前18名選手將取得參賽資格；或經由各洲配額，並依奧運積分排名順序亦可取得參賽資格，例如：亞洲區所分配的名額是男、女選手各10名。

此次所參加「安塔利亞大滿貫」、「亞洲及大洋洲錦標賽」分別是國際柔道總會列為世界巡迴賽系列第三層級、第五層級賽事，皆是取得東京奧運柔道參賽資格的重要積分賽之一，培訓隊為爭取東京奧運積分，本次賽事將由多名選手出征，其中包括目前位居男子60公斤級奧運積分排名第9名的楊勇緯選手、女子48公斤級在奧運積分亞洲區排名暫列第5名的林真豪選手，期盼選手在賽場都能持續穩定發揮，全力以赴，爭取最佳成績，累積更多奧運參賽積分。

培訓隊預計4月11日返國，並隨即啟動居家檢疫兼訓練方案，為做選手最堅強的後盾，體育署和國訓中心輔導柔道總會分別規劃單一住宿、訓練地點，讓選手返國後可持續維持有效訓練，不僅以最短時間熟悉並強化國際賽事節奏與強度，更讓選手用最快的步調進入正常訓練備戰狀態，以維持訓練及體能，延續既有備戰東京奧運、國際賽事之優勢。

楊勇緯

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