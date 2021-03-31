西洋棋國手選拔400人參賽 以培訓杭州亞運選手為目標

中華民國西洋棋協會為選拔2021年國家代表隊優秀選手參加各項國際比賽活動，自1月起經過3輪選拔賽之後，日前在台灣大學土木工程館完成決選，最重要目標是培訓選手進軍2022年杭州亞運取得佳績。

今年共有400餘位棋手參加國手選拔賽，雖然目前國際疫情還未穩定，但西洋棋協會依照計畫預定派遣選手參加印尼亞洲青少年盃錦標賽、羅馬尼亞世界青（少）年盃標賽及喬治亞共和國世界青(少)年盃標賽及亞洲個人錦標賽、亞洲龍國際邀請賽。

而這次選拔賽不分齡，共吸引400多位好手參賽，希望能挑戰國手資格，其中，13歲小女將蔡宜軒贏得女子組冠軍，是歷屆來年紀最小的冠軍選手；另外，男子組就讀高三的呂嘉恩獲第6，與獲第7名的國中生姚佳佑，也是比賽場上受到矚目的年輕選手。

近年來西洋棋協會積極向下扎根，校園好手倍增，3月中旬並辦理110年全國學生盃賽，也吸引250位選手參加，比賽分幼稚園組、國小低年級組、國小中年級組、國小高年級組、國小女子組、國中男子組、國中女子組、高中男子組、高中女子組及公開組進行，各組競爭相當激烈，顯示西洋棋運動在校園已有很好的發展，為進軍2022年杭州亞運打下基礎。