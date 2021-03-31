東奧／「日本很危險！」 傳染病專家疾呼：別辦奧運

2020東京奧運在新冠肺炎疫情影響下延至今夏，聖火傳遞儀式是現在進行式，眼看今年如期舉辦已是板上釘釘了，但日本傳染病專家菅谷憲夫日前在《美聯社》的採訪中苦口婆心地表示：「日本很危險，現在千萬不要舉辦奧運！」

菅谷憲夫認為要安全地舉辦奧運，大前提是全國50%-70%的民眾接種完疫苗，但現狀是舉國上下僅有不到1%的人民接種，而且都是前線的醫療人員，東奧開始前達到50%的機率接近於0，「短時間內將有數萬名外國選手來到日本，其中還包含媒體，這對於奧運的疫情控管是相當大的考驗。」

此外，東京大學教授仲田泰祐與藤井大輔也利用標準流行病學模式進行預測：近期東京每日染疫人數300人，而5月時這個數字會跳到1000人，染疫高峰期剛好正是奧運舉行的7月，如果日本政府屆時宣布緊急狀態，那東京奧運將會在緊急狀態下舉行。

日前就有國會議員山本太郎跳出來聲明：「如果日本無法保護自己的民眾，就不該聲稱能夠保護來自全世界的人們！」參賽的選手安全與否沒有人能保證，聖火傳遞儀式已展開，一連串的準備活動都在如火如荼地進行，似乎沒有任何人可以阻擋日本執意要舉辦奧運的決心。