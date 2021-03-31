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兩岸奧會座談傳拒陸委會派人 教長：以體育事務為主

中央社 / 台北31日電
教育部長潘文忠在立法院受訪表示，「兩岸奧會體育交流座談會」視訊會議以體育事務為主，陸委會事前也有特別提醒，兩岸體育交流時要以體育事務為主，避免不必要的政治議題跟紛爭。 聯合報記者陳正興／攝影
教育部長潘文忠在立法院受訪表示，「兩岸奧會體育交流座談會」視訊會議以體育事務為主，陸委會事前也有特別提醒，兩岸體育交流時要以體育事務為主，避免不必要的政治議題跟紛爭。 聯合報記者陳正興／攝影

兩岸奧會昨天舉行第23屆兩岸體育交流座談會，傳出拒絕陸委會派人列席，體育署昨天澄清援例都是由奧會成員參與。教育部長潘文忠今天也說，這是例行性會議，以體育事務為主。

兩岸奧會昨天舉行第23屆兩岸體育交流座談會，雙方透過視訊交換意見，由中華奧會主席林鴻道及中國奧委會主席苟仲文共同主持。部分媒體報導，為使台灣不加入歐美抵制2022北京冬季奧運的行列，座談時陸方拒絕台方的陸委會派人參加。

對此，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲昨天接受媒體聯訪表示，座談會是例行性會議，援例都是由兩岸奧會成員參加，以往也沒有陸委會參加的前例。且現階段兩岸均聚焦於備戰東京奧運，會中並未提及北京冬奧議題。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪表示，兩岸奧會從民國86年（1997年）開始，就有經常性的交流對話，基本上都是以體育事務為主，這次因疫情關係，會議透過視訊進行。

潘文忠表示，昨天上午的會議，聚焦在例行事務交流，中華奧委會會後也有說明。不過他也提到，陸委會主委邱太三有跟他提醒目前兩岸的情勢，中國有一些政治上的議題，兩岸體育交流要以體育事務為主，避免一些不必要的政治紛爭。

冬奧 潘文忠 陸委會

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