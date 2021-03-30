網球／大滿貫女王小威廉絲語出驚人 婚姻是「不幸福的」

據Yayhoo Sports報導現年39歲擁有23座大滿貫賽女單冠軍的美國名將小威廉絲，在個人IG上傳「Q&A with Bumble(交友軟體)」視頻中，語出驚人，居然說與丈夫的婚姻是「不幸福的！」

其實，小威廉絲並沒有傳出婚變的消息，只是闡述她對婚姻的理念，表白她自己對於婚姻的看法，並非婚姻真的不幸福。

小威廉絲是在2017年與美國社交平台Reddit創辦人之一歐哈尼安(Alexis Ohanian)，姊弟戀與黑白配確實引起不少人議論，但兩人至今維持良好關係，並育有一個3歲大的女兒。

然而提到婚姻，小威廉絲說「不是幸福的」，她接著說，「但如果你做出努力的話，是可以幸福的。」

「傷心是生活的一部分，無論是對所愛的人，男友還是動物！但時間可以療癒一切。」