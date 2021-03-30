網球／退役想幹嘛？墨瑞想當高球桿弟

因傷錯過邁阿密名人賽的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），雖還沒宣布退役，對未來放下球拍的生活倒是有些想法，而且還是離不開運動，不過都非網球相關，擔任職業高球選手的桿弟，或是拿到足球教練資格，成他卸下選手身分後理想的下一步。

3度打下大滿貫金盃的墨瑞受傷所困，目前世界排名已經下滑到116名；33歲的前「世界球王」原本拿到邁阿密名人賽外卡，人也飛到了美國，卻在上周賽事登場前再因身體不適退出。

沒有提及退休時程，墨瑞倒是已經想到下一步的方向，他接受雜誌專訪時透露，自己是個高球迷，「成為巡迴賽的桿弟會是讓人很興奮的事情，可以接近頂尖的職業球員，學習另種運動。」

墨瑞補充說，網球和高球雖是截然不同的兩項運動，但心理層面有些相似之處，「如果能以此幫助高球選手，也是滿有趣。」

孩提時代曾拒絕足球俱樂部邀請的墨瑞也提到，雖無法當選手，但在足球界執教或許也可行，「在足球獲得教練認證，這好像也是很有趣的事情。」