火山爆發還打排球冰島人超狂舉動 網驚：該放禁止打球標誌

火山爆發逃都來不及了,居然有人還在火山前打排球?冰島人瘋狂舉動,太令人震驚了!

一名網友Rut Einarsdóttir在推特上發布一系列冰島火山爆發的影片,在火山爆發當時居然有人在火前打排球為樂,絲毫不畏懼,這名女網友還在推特上寫著,「人們在火山爆發前面,輕鬆打排球!」並標誌冰島及火山名稱,該影片吸引全球百萬人次觀看。

據報導,這是800年來在冰島地區首度爆發的火山,該名網友也認為這是難得一見的壯觀景色。

然而有其他網友質疑說,「輕鬆打排球?看來這是故意做來騙點閱的視頻。」

但Rut Einarsdóttir回答說,「我只是和我朋友徒步旅行,看到這些人在打球,沒想到火山竟然爆發。我想這應該是冰島人戶外活動的日常吧。」

不過,仍有網友建議,火山爆發期間,應該放置「禁止打球」標誌。

People casually playing volleyball at the #volcano in #Fagradalsfjall , #Iceland yesterday 🌋 Mögulega það íslenskasta sem ég hef séð. pic.twitter.com/nU3VeDqziR

The volcano itself was a spectacular and mesmerising sight pic.twitter.com/PbyPeVhE2l