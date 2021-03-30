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火山爆發還打排球冰島人超狂舉動 網驚：該放禁止打球標誌

聯合新聞網 / 綜合報導
冰島火山爆發，但仍有一群人在打排球。 擷圖自畫面
冰島火山爆發，但仍有一群人在打排球。 擷圖自畫面

火山爆發逃都來不及了，居然有人還在火山前打排球？冰島人瘋狂舉動，太令人震驚了！

一名網友Rut Einarsdóttir在推特上發布一系列冰島火山爆發的影片，在火山爆發當時居然有人在火前打排球為樂，絲毫不畏懼，這名女網友還在推特上寫著，「人們在火山爆發前面，輕鬆打排球！」並標誌冰島及火山名稱，該影片吸引全球百萬人次觀看。

據報導，這是800年來在冰島地區首度爆發的火山，該名網友也認為這是難得一見的壯觀景色。

然而有其他網友質疑說，「輕鬆打排球？看來這是故意做來騙點閱的視頻。」

但Rut Einarsdóttir回答說，「我只是和我朋友徒步旅行，看到這些人在打球，沒想到火山竟然爆發。我想這應該是冰島人戶外活動的日常吧。」

不過，仍有網友建議，火山爆發期間，應該放置「禁止打球」標誌。

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