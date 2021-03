足球／C羅怒甩隊長臂章惹國內批評 「爆乳姊」護弟稱：可悲的國家

日前世界盃歐洲區資格賽,葡萄牙對陣塞爾維亞的比賽中出現重大誤判,葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)一記成功推射入球,卻遭裁判判決進球無效,但由於資格賽上並無VAR(影像輔助裁判)設置,儘管C羅立即上前抗議,仍無法更改判決,這也讓他氣得把隊長臂章丟在地上,終場哨聲還沒響起就憤而離場。

What drama at the end of Portugal vs Serbia. Ronaldo scores but no goal line technology. pic.twitter.com/wa6ZgFp2qd