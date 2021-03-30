足球／10年青春奉獻曼聯 傳奇射手阿奎羅離隊

英格蘭足壇傳奇謝幕，阿奎羅賽季末將離開曼城！曼城30日宣佈，隊史射手王阿奎羅夏季即將離隊，他在曼城10年多以來的貢獻巨大，替團隊贏得首座英超冠軍、8年內共4度奪冠，個人也留下隊史最多難打破的181進球障礙，更是英超史上上演最多次帽子戲法的射手，主席穆巴拉克提到，聯賽末段將替他餞行，並在曼城留下雕像，紀念他這10年來的付出。

阿奎羅年少成名

根據《ESPN》報導，曼城官方30日宣布，旗下著名球星阿奎羅將不再續約，33歲的阿根廷籍老牌前鋒合約夏天一到、就會離隊，消息宣布在網路上也引發球迷的不捨，這位老球星10年來替曼城立下汗馬功勞，堪稱是曼城轉變為強權的核心人物。

阿奎羅年少時就早早成名，2003年他寫下史上最年輕在阿根廷甲級聯賽登場的紀錄，年僅15歲又35天，隨後又以18歲的年齡登上歐陸，在馬競出色的表現贏下歐洲金童獎，最後被曼城在2011年以3500萬英鎊網羅到英超賽場，而阿奎羅第一年在英超就令人印象深刻。

戲劇性絕殺奪首冠

《ABC網》整理報導提到，那時的曼城即將向英超王座發起挑戰，在阿奎羅加盟的第一年（11/12），曼城距離隊史英超首冠只有一步之遙，他們與同城宿敵曼聯在末輪開打前都是86個積分，曼城靠著淨勝球遙遙領先，由於末輪同時開踢，他們得設想曼聯贏下勝利，必須擊敗實力平平的女王公園巡遊者（QPR），就能自力捧冠。

而曼聯的確獲勝，但卻不同於預期、陷入落後，巡遊者在91分鐘時還以2：1領先，就在曼城首冠看似又煮熟鴨子飛掉之際，先靠哲科以頭球追平比分，補時到最後的93分鐘，阿奎羅在禁區一片混亂時，在超小角度完成絕殺。這顆絕殺也替曼城留下隊史第一座冠軍，同時也成為眾多英超球迷、曼城球迷心中對阿奎羅的記憶。

細數阿奎羅這10年的紀錄，包含非本土最佳射手（同時排名英超史上第4多）、史上最高效率射手（每108分鐘進一球）、史上最多次帽子戲法（單場進三球，共12次），也助曼城從11/12賽季以來的8年內拿到4次英超冠軍，構築曼城王朝。曼城主席穆巴拉克提到，阿奎羅把生涯23歲到33歲的巔峰年華都貢獻給球隊，他們將替他留下雕像紀念，並在聯賽最後一場主場賽事，替他舉辦告別致敬儀式，感念這位非本土最強前鋒。

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